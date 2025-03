Dončić in Jezerniki končujejo niz domačih tekem

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić bo, po tekmi odmora, znova v kadru Jezernikov, ki se krčevito borijo za čim boljšo pozicijo pred končnico. Trenutno so Lakers na tretjem mestu zahoda, drugi Houston Rockets pa jim, ob dveh odigranih tekmah več, bežijo za tri zmage.

JJ Reddick bo ponovno pogrešal Maxija Kleberja, na seznamu vprašljivih pa so se znašli še LeBron James, Rui Hachimura in Gabe Vincent. Predvsem to, da sta se prva dva tja pomaknila iz seznama odsotnih, lahko navijače Jezernikov navdaja z optimizmom, da ju bodo kmalu lahko spremljali na parketu. Morda že proti čikaškim Bikom.

Dončić, Austin Reaves, Dorian Finney-Smith in Jarred Vanderbilt, ki so prav tako izpustili dvoboj z Milwaukeejem, so označeni kot tisti, ki bodo najverjetneje nastopili.

