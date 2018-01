Poraz za Miami brez Dragića, fenomenalen dosežek Cousinsa #video

Liga NBA, 22. januar

Goran Dragić je zaradi poškodbe kolena izpustil že drugo tekmo svoje Vročice. Ta je na gostovanju pri drugi ekipi zahoda Houston Rockets izgubila z 90:99. Pri Miamiju je bil z 22 točkami in 13 skoki najbolj učinkovit Hassan Whiteside, na nasprotni strani pa z 28 točkami James Harden. DeMarcus Cousins iz ekipe New Orleans Pelicans se je s fenomenalnim trojnim dvojčkom (40 točk, 24 skokov in 10 asistenc) vpisal v zgodovino.

James Harden in Chris Paul (Houston Rockets) se veselita trojke v zadnjih trenutkih obračuna z Miamijem, ki so ga premagali z 99:90. Foto: Getty Images

Miami je bil boljši le v prvi četrtini, ko je povedel s 33:25, v nadaljevanju tekme so bili domačini (17:21, 18:25, 22:28). Najbolj razigran pri Raketah, ki so zmagale že tretjič zapored, je bil z 28 točkami James Harden, pri Vročici, ki zaradi poškodbe levega kolena znova ni mogla računati na dragoceno pomoč Gorana Dragića, pa je z 22 točkami in 13 skoki izstopal Hassan Whiteside.

Oglejte si vrhunce obračuna med ekipama Miami in Houston:

Obračun v Houstonu bi se lahko končal tudi drugače, saj je bil še tri minute pred koncem izid izenačen na 88:88. Igralci Miamija imajo zdaj dva prosta večera, nato pa na Florido prihaja Sacramento.

DeMarcus Cousins iz ekipe New Orleans Pelicans je dosegel nov trojni dvojček. Na tekmi proti ekipi Chicago Bulls je dosegel kar 44 točk, 24 skokov in deset asistenc Foto: Twitter

Za strelski izkupiček večera v najmočnejši košarkarski ligi je poskrbel DeMarcus Cousins iz ekipe New Orleans Pelicans, ki je na tekmi proti ekipi Chicago Bulls dosegel kar 44 točk, 24 skokov in deset asistenc. S tem izkupičkom se je pridružil velikanom lige NBA, ki so na eni tekmi dosegli več kot 40 točk, 20 skokov in deset asistenc.

The only players in @NBAHistory to finish with at least 40 points, 20 rebounds, and 10 assists in a game are...



Wilt Chamberlain (6 games)

Elgin Baylor (1 game)

Oscar Robertson (1 game)

Kareem Abdul-Jabbar (1 game)

DeMarcus Cousins (1 game)@EliasSports — NBA.com/Stats (@nbastats) January 23, 2018

Odličen je bil tudi Anthony Davis, ki je k zmagi Pelikanov (132:128 po dveh podaljških) prispeval 34 točk.

Čarovnija Cousinsa:

44 points



24 rebounds



10 assists



4 steals



What a night for @boogiecousins! #DoItBIG pic.twitter.com/tzjD1akZwf — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 23, 2018

Charlotte Hornets so doma premagali Sacramento Kings (112:107), Atlanta pa je bila s 104:90 boljša od ekipe Utah Jazz. Grizliji iz Memphisa so bili s 105:101 za malenkost boljši od Philadelphie, Milwaukee Bucks pa so za štiri točke premagali goste iz Phoenixa (109:105).

Dallas je na domačem parketu ugnal Čarovnike iz Washingtona (98:75), Denver je s 104:101 premagal Portland, Minnesota pa je bila s 126:118 boljša od Los Angeles Clippers, pri katerih se je z 32 točkami in 12 skoki izkazal Blake Griffin. Dodaten veter v jadra zmagovalni jadrnici Minnesote, ki je edina slavila v gosteh, sta napihala Andrew Wiggins s 40 točkami in Jeff Teague, ki jih je prispeval 30. Karl-Anthony Towns je v statistiko zmagovalcev vpisal 11 točk in 17 skokov.