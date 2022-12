Težka naloga za nekdanjega Dončićevega soigralca

V petek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času igrajo New Orleans Pelicans in San Antonio Spurs ter Utah Jazz in Washington Wizards, Lauri Markkanen proti Kristapsu Porzingisu torej. S po 18 zmagami so za zdaj boljši Pelicans in Jazz.

Na božični večer v ligi NBA ne igrajo. Na božični dan pa si bo pet tekem sledilo ena za drugo, od 18.00 po srednjeevropskem času do 4.30 zjutraj. Vrhunec za nas pa v nedeljo ob 20.30, ko bodo Los Angeles Lakers gostovali pri Luki Dončiću in Dallas Mavericksih.

