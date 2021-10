Na prvi tekmi sezone za Atlanto in Dallas že obračun Luke Dončića in Traeja Younga

Na prvi tekmi sezone za Atlanto in Dallas že obračun Luke Dončića in Traeja Younga Foto: Reuters

Nova sezona košarkarske lige NBA se začenja tudi za slovenskega superzvezdnika Luko Dončića. Ta s svojimi Dallas Mavericks ponoči gostuje v Atlanti, pri moštvu Hawks, ki se je v prejšnji sezoni prebilo vse do finala vzhodne konference in v tem priznalo premoč poznejšim prvakom lige Milwaukee Bucks. Mavericks imajo v tej sezoni z novim trenerjem Jasonom Kiddom, zdravim Kristapsom Porzingisom in še leto izkušenejšim Luko Dončićem visoka pričakovanja.

"Imamo visoka pričakovanja. S košarkarjem, kot je Luka, ki je rojen zmagovalec in je povsod, kjer je igral, osvajal naslove, si želimo najprej priti v končnico, nato pa razmišljati naprej. Želimo si igrati kar najbolje in zmagati na kar največ tekmah," je pred začetkom sezone povedal Dončićev soigralec pri Dallas Mavericks Maxi Kleber.

"Še vedno nisem ničesar osvojil, zato imam pred seboj še dolgo pot," pa je pred dnevi povedal Dončić sam, v njegovi četrti sezoni v ligi NBA ga strokovnjaki spet umeščajo visoko na seznam kandidatov za najkoristnejšega igralca lige.

Dallas v sezono vstopa z novim trenerjem Jasonom Kiddom, ki ne skriva visokih ambicij. "Naš cilj je naslov prvaka," pravi in računa, da bo v tej sezoni v vsem potencialu zažarela naveza Dončić-Porzingis. "Oba se igrata to igro. Oba se zabavata. Oba sta umetnika na parketu. To je zelo, zelo dobro," je v pripravljalnem obdobju opazil Kidd. Mavericks so sicer dobili vse štiri pripravljalne tekme. Lani so izpadli v prvem krogu končnice s 3:4 proti LA Clippers.

Sezono Mavericks odpirajo v Atlanti pri moštvu Hawks, kjer blesti Dončićev kolega z nabora 2018 Trae Young. Dončić in Young bosta zaradi dogovora Atlante in Dallasa na naboru 2018, ko so Hawks kot tretjega izbrali Dončića, Mavericks pa Younga kot petega in nato takoj opravili zamenjavo, vselej povezana. Navijači ju bodo vedno primerjali, do zdaj pa sta oba močno presegla pričakovanja.

Dončić je že nastavil merilne naprave, takole je zadel s polovice igrišča dvorane State Farm v Atlanti:

Luka Doncic tomándole la medida a la cancha del State Farm Arena. Parece que está listo para el debut de temporada. 👀 #MFFL pic.twitter.com/IDgXPTE7AG — Esteban Letona (@EstebanLetona) October 21, 2021

Young je lani Atlanto popeljal vse do konferenčnega finala, kjer jo je naposled s 4:2 v zmagah ustavil Milwaukee ter nato tudi osvojil ligo NBA. Mavericks je uspelo zadržati Dončića z epsko pogodbo, enako je uspelo Hawks z Youngom. Ob njem so v ekipi zadržali še nosilce Johna Collinsa, Clinta Capelo, Kevina Huerterja in Bogdana Bogdanovića, pripeljali pa Gorguija Denga in Delona Wrighta.

V rednem delu prejšnje sezone sta se moštvi pomerili dvakrat, obakrat so zmagali Mavericks, 4. februarja 2021 s 122:116 (Dončić 27 točk, Young 21), 11. februarja pa s 118:117 (Dončić 28, Young 25).

Liga NBA, 21. oktober: 1:30, Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 2:00, Miami Heat - Milwaukee Bucks 4:00, Golden State Warriors - Los Angeles Clippers

