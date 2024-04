V živo: Boston in Dallas s še dodatnim motivom

Jayson Tatum in soigralci so lani izgubili z Miamijem v konferenčnem finalu s 3:4 v zmagah. Foto: Reuters Nedeljski spored se začenja ob 19. uri, ko Boston Celtics (64 zmag, 18 porazov) gostijo Miami Heat (46-36). Ob poškodbi prvega zvezdnika ekipe s Floride Jimmyja Butlerja bo delo za nekdanjo ekipo Gorana Dragića samo še težje. Jayson Tatum in soigralci iz Bostona imajo še dodaten motiv, saj jih je Miami lani izločil, potem ko jih je v TD Gardnu nadigral na odločilni sedmi tekmi.

Dve uri in pol pozneje se začne tekma, ki nas najbolj zanima, Dallas Mavericks (50 zmag, 32 porazov) gostujejo v mestu angelov pri Los Angeles Clippers (51-31). Slednji so na zadnjih 20 tekmah rednega dela zmagali samo desetkrat, Dallas pa je izgubil samo štirikrat (a ob zadnjih dveh porazih Luka Dončić ni igral). Mavericks bodo v prednosti, če res ne bo igral Kawhi Leonard, ki ima težave s kolenom. Odločitev o njegovem nastopu bo znana tik pred tekmo. Pri Dallasu je za vprašljivega veljal Tim Hardaway (bolezen), a je sodeloval na jutranjem ogrevanju.

Hardaway is listed as questionable with an illness, but looks to me like he’ll be available. pic.twitter.com/nQoqtdB2lb