Rdeča luč za Luko Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v noči na petek poskušali nadaljevati izjemen ritem domačih obračunov, saj so Jezerniki dobili zadnjih devet zaporednih tekem na domačih tleh oziroma 16 od skupno 17 v domači dvorani. Tokrat jih čaka srečanje z Milwaukee Bucks, ki so trenutno peta ekipa vzhodne konference z izplenom 38-30, Lakers so na izjemno izenačenem zahodu tretji (43-25).

Lakers star Luka Doncic will not play tonight against the Milwaukee Bucks as he continues to manage a sprained right ankle, sources told ESPN. Thursday marks the final game in L.A.'s brutal six games in eight days stretch of the schedule. LAL has gone 3-2 so far. — Dave McMenamin (@mcten) March 20, 2025

Nastop Luke Dončića je bil na vseh dozdajšnjih tekmah, ki so sledile dan za dnem, v dresu Lakersov vprašljiv, tokrat ga dolgo časa ni bilo na seznamu poškodovanih košarkarjev, so pa nekaj ur pred srečanjem iz ZDA prišle informacije, da bo Slovenec srečanje izpustil. Po poročanju ESPN, bo Ljubljančan tekmo izpustil zaradi težav z desnim gležnjem. Dončić je sicer proti Denverju že v uvodnih sedmih minutah in pol dosegel 20 točk in začrtal pot k zanesljivi zmagi.

LeBron James še ni nared. Foto: Guliverimage

Še vedno pa v taboru Lakersov ne morejo računati na pomoč LeBrona Jamesa, ki je sicer vse bližje vrnitvi na parket. Še korak bližje pa naj bi bil Rui Hachimura, saj je strateg JJ Redick povedal, da se bodo o njegovem stanju odločali dan za dnem. Pri Milwaukeeju sta nastopa prvih dveh zvezdnikov ekipe Giannisa Antetokounmpa in Damiana Lillarda označena kot zelo verjetna. Bucks so na svoji zadnji tekmi s 93:104 izgubili proti Golden State Warriors, pred tem pa so morali priznati premoč še Oklahomi City Thunder. Na zadnjih sedmih tekmah so Bucks izgubili petkrat.

Ekipi sta se nazadnje pomerili 13. marca, ko je bil Milwaukee na domačem terenu boljši s 126:106, takrat so Jezerniki nastopili brez Jamesa, Hachimure in Jaxsona Hayesa, ki pa se je medtem že vrnil na parket. Na tisti tekmi je Dončić dosegel kar 45 točk, kar je največ, odkar je oblekel dres Lakersov, a mu to zaradi poraza ekipe takrat ni pomenilo nič. Tokrat bo svoje soigralce, kot vse kaže, spodbujal s klopi.

