Preobrat in pol: Dragiću nagaja koleno, a se je veselil kot otrok #video

Liga NBA, 20. januar

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić zaradi poškodbe levega kolena ni zaigral na gostovanju Miamija pri Charlotte Hornets. Ostal je na klopi in spremljal razburljivo končnico, v kateri je Vročica v zadnjih štirih minutah nadoknadila zaostanek desetih točk in na koncu premagala Sršene s 106:105.

Košarkarji Miamija so se hitro pobrali po bolečem porazu v Brooklynu, kjer so zapravili visoko prednost 16 točk in ostali brez zmage. V noči na nedeljo so se predstavili ljubiteljem košarke v Charlottu. Trener Erik Spoelstra je uro pred srečanjem s težkim srcem sprejel odločitev, da bo Goran Dragić ostal na klopi.

Ljubljančan imel težave s kolenom že v Milwaukeeju

Eden od najbolj vročih branilcev v ligi NBA v zadnjem obdobju ni pomagal soigralcem zaradi poškodbe levega kolena. ''Poškodoval si ga je na gostovanju v Milwaukeeju, na tekmi v Brooklynu pa je znova prejel neugoden udarec,'' je pojasnil Spoelstra. Bolečine v Dragićevem levem kolenu so bile prehude, zato strateg Miamija ni želel tvegati z nastopom Slovenca.

Vrhunci srečanja v Charlottu:

Pred gostovanjem pri Sršenih je ostal brez treh pomembnih branilcev. Dion Waiters je zaradi poškodbe gležnja izgubljen najverjetneje do konca sezone, na seznamu manjkajočih je že tretjo tekmo zapored Tyler Johnson (zvin levega gležnja). Zdaj se jima je pridružil še Ljubljančan, kar je bil velik udarec za Miami.

Nora zadnja minuta v Charlottu

Spoelstra je namesto zlatega kapetana evropskih prvakov je v začetno petorko uvrstil Wayna Ellingtona, ki je prvič v tej sezoni igral od začetka tekme. To je bila že 15. različna začetna petorka Miamija v sezoni 2017/18, v kateri je v vzhodni konferenci uvrščen tik pod vrhom. Odločitev o igranju Ellingtona se je izkazala za zadetek v polno, saj je zablestel s šestimi zadetimi trojkami. Na koncu je zbral 26 točk in bil prvi strelec srečanja.

Dolgo časa je kazalo, da bo zmaga ostala doma. Dobre štiri minute pred koncem je Charlotte vodil za deset točk, nato pa so gostje pokazali zobe in se postopno vrnili v igro. Še 35 sekund pred koncem je Miami zaostajal za pet točk, a je nato vajeti v svoje roke prevzel James Johnson in s hitrimi petimi točkami izenačil na 105:105. Po njegovem košu je Josh Richardson iz rok izmaknil žogo nepazljivemu Francozu Nicolasu Batumu in podal Johnsonu, ta je sprejel darilo, zadel trojko in utišal dvorano.

Dramatičen razplet v zadnjih 35 sekundah srečanja:

Sledila je napeta končnica. Zvezdnik gostiteljev Kemba Walker je bil dvakrat neuspešen, nato pa je sledil dokončen šok za Charlotte. Center Miamija Kelly Olynyk je z linije prostih metov dve desetinki pred piskom sirene zagotovil Miamiju zmago.

