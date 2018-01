Ob koncu tretje četrtine je šlo za Dragićevo Vročico le še navzdol

Moštvo s Floride je v Barclays Centru dobro začelo tekmo, vodilo večino časa prve četrtine, po desetih minutah si je nabralo tri točke prednosti. To so Dragić in druščina višali tudi v nadaljevanju, ko so povedli tudi za 12, ob polčasu pa imeli deset točk naskoka. Odlično so odprli tudi tretjo četrtino, domačinom ušli za 16 (69:53), a nato padli in Brooklynu dopustili, da se je do zadnjega dela z delnim izidom 12:0 približal na zgolj dve točki zaostanka (67:69).

Slovenski NBA-jevec in soigralci so zadnji del odprli s trojko in povedli za pet, domačini pa so še naprej pritiskali, jih ujeli, povedli z 79:77 in v napeti končnici obrnili obračun sebi v prid. Na koncu so zmagali s 101:95.

Eden bolj zaslužnih za zmago je bil s 26 točkami DeMarre Carroll, v postavo Brooklyna se je po poškodbi kolena in 31 tekmah vrnil D`Angelo Russell in dosegel točko. Pri Miamiju je bil najbolj razpoložen Hassan Whiteside (22 točk,13 skokov), Goran Dragić je v dobrih 31 minutah in pol igre prispeval 17 točk, v statistiko pa vpisal še štiri skoke in podaje.

Miami zaseda četrto mesto vzhodne konference, pred njim so Boston Celtics, Toronto Raptors, ki je strl San Antonio, in podprvaki iz Clevelanda.

"Bili smo blizu, a ne dovolj, da bi zmagali. Ključna je bila obramba. Nimamo kaj, osredotočiti se moramo na naslednjo tekmo, ki jo bomo odigrali že jutri. Pozabiti moramo to tekmi in misliti le na naslednjo," je po porazu dejal Dragić, ki bo v noči na ponedeljek gostoval pri Charlotte Hornets.