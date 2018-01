Navijači Clevelanda po neverjetni trojki obnemeli, a le za trenutek #video

Liga NBA, 18. januar

Košarkarji Clevelanda so prekinili niz štirih zaporednih porazov. Na dramatičnem srečanju, na katerem so vodili že za 23 točk, na koncu pa trepetali za zmago, so s 104:103 premagali Orlando. LeBron James je od mejnika lige NBA, lahko postane sedmi košarkar, ki je v najmočnejšem klubskem tekmovanju presegel 30 tisoč točk, oddaljen le še 25 točk.