Goran Dragić znova zelo uspešen na parketu

Liga NBA, 17. januar

V košarkarski ligi NBA je bil delu spet Goran Dragić. S soigralci iz moštva Miami Heat so gostovali v Milwaukeeju in zmagali. Tekma se je končala z izidom 101:106.

Foto: Getty Images

Košarkarji Miamija so po porazu proti Bikom v gosteh dosegli pomembno zmago. To je bila za Dragića in druščino že 26. zmaga v sezoni. Pri Vročici je bil tokrat na parketu najbolj razpoložen Hassan Whiteside, ki je v svojo statistiko vpisal 27 točk in 13 skokov. Whiteside je na tekmi dosegel tudi poseben mejnik. V tretji četrtini je dosegel 600. blokado v karieri lige NBA.

K zmagi je veliko pripomogel tudi Goran Dragić. Ljubljančan je tokrat za svojo ekipo prispeval 15 točk, ob tem pa dosegel še štiri skoke in pet asistenc. Trener mu je na tej tekmi namenil 33 minut igranja. Isto število točk (15) kot Gogi je dosegel še Kelly Olynyk, od tega samo v zadnji četrtini deset točk.

Miami Heat je v vzhodni konferenci na četrtem mestu, na prvem mestu pa so Boston Celtics, ki imajo na svojem računu 23 zmag in le enajst porazov.

Pri domači ekipi je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo pa je dosegel 22 točk, deset skokov in šest asistenc.