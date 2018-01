Dragić ni zbral dovolj glasov, kapetana James in Curry

All stars tekma

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Goran Dragić (Miami) ni bil med dvajseterico z največ glasovi.

LeBron James, ki je zbral največ glasov, bo lahko izbiral prvi, ko bosta kapetana izbrala moštvi med danes izbranima desetericama v vsaki konferenci ter rezervami, ki jih bodo izbrali trenerji. Zvezdnik prvakov lige Stephen Curry je prejel največ glasov v zahodni konferenci, več kot 2,3 milijona. Kapetana bosta pri sestavi svoje ekipe lahko izbirala košarkarje tako iz vzhodne kot zahodne konference.

Kdo je zbral največ glasov?

Soigralca Stephen Curry in Kevin Durant bosta skupaj zaigrala tudi na tekmi zvezdnikov. Foto: Reuters James bo še 14. zapored nastopil na tekmi zvezd. Poleg njega so največ glasov na vzhodu od navijačev, igralcev inn medijev prejeli Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Kyrie Irving (Boston), DeMar DeRozan (Toronto) in Kamerunec Joel Embiid (Philadephia).

Na zahodu pa so to Curryjev soigralec Kevin Durant, James Harden (Houston) in dva košarkarja New Orleansa, Anthony Davis in DeMarcus Cousins.

V torek bodo košarkarje za tekmo zvezd imenovali še trenerji, končni ekipi pa bodo imenovali čez teden dni, ko bosta svoj izbor opravila tudi oba kapetana James in Curry.