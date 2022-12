Nikola Jokić prvič po epskem podvigu, Goran Dragić "doma" v Miamiju

V noči na sredo bodo v ligi NBA odigrali pet tekem. Goran Dragić bo skušal skromen vtis z zadnjih tekem popraviti na gostovanju pri nekdanjih soigralcih v Miamiju, Vlatko Čančar pa bo z Denverjem pričakal Memphis. V poslastici večera se bosta tako v obračunu zvezdnikov udarila Srb Nikola Jokić in Američan Ja Morant. To bo prva tekma Srba po nepozabnem trojnem dvojčku proti Charlottu (40 točk, 27 skokov in 10 asistenc).

Biki iz Chicaga se odpravljajo na Florido s slabo popotnico. Izgubili so zadnje štiri dvoboje, na zadnji tekmi proti Minnesoti prejeli kar 150 točk, največ v zadnjih 40 letih. Goran Dragić se odpravlja v mesto, ki ga obožuje. Pri Miamiju je v preteklosti užival, z njim je zaigral tudi v finalu lige NBA. Tako se bo srečal z velikim prijateljem Jimmyjem Butlerjem, s katerim sta si kar nekaj let delila slačilnico.

Denver bo v Ball Areni gostil Memphis. Obe ekipi sta visoko na lestvici zahodne konference, v središču pozornosti pa bo obračun zvezdnikov Nikole Jokića in Jaja Moranta. To bo prva tekma srbskega centra po neverjetni predstavi proti Charlottu, ko je v nedeljo prispeval kar 40 točk, 27 skokov in 10 asistenc ter se podpisal pod enega najbolj veličastnih trojnih dvojčkov tega stoletja. Zgolj v prvem polčasu je zbral že 20 skokov in postavil rekord franšize.

