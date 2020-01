Ponoči na delu Dončić in Dragić, nova priložnosti tudi Čančarju?

V košarkarski ligi NBA so v noči na petek na delu vsi trije klubi s slovenskimi legionarji, Dallas Mavericks in Luka Dončić na domačem parketu pričakujejo Brooklyn Nets, Miami Heat in Goran Dragić gostijo prvake Toronto Raptors, Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa gostujejo pri Indiana Pacers. Medtem ko sta Dončić in Dragić nosilca igre v svojih moštvih, lahko Čančar upa zgolj na kakšno minuti, dve igre.

Luka Dončić bo po dnevu premora in porazu z Oklahomo spet na delu, v Dallasu se bodo Mavericks spopadli z Brooklyn Nets, moštvom, ki še vedno ne mora računati na pomoč poškodovanih super zvezdnikov Kevina Duranta (izpušča sezono) in Kyrieja Irvinga (še ni znano, kdaj se bo vrnil po poškodbi rame), v vzhodni konferenci pa zaseda sedmo mesto. Nets so zadnje tri tekme izgubili, sicer pa imajo na računu 16 zmag in 16 porazov. Dallas je izgubil zadnji dve tekmi, z 21 zmagami in 12 porazi pa je trenutno peto moštvo zahoda. Vprašljiv je nastop Latvijca Kristapsa Porzingisa.

Kako bo Luka Dončić začel leto 2020?

Goran Dragić in Miami Heat so na zadnji dan leta 2019 v Washingtonu prekinili pet tekem trajajoč zmagoviti niz, ponoči pa se bodo doma udarili z branilci naslova prvaka Toronto Raptors. To bo spopad tretje in četrte ekipe vzhodne konference, Dragić in druščina imajo v tej sezoni 24 zmag in devet porazov, Raptors s tekmo več 23 zmag in 11 porazov. V tej sezoni sta se moštvi že pomerili, v začetku lanskega decembra so bili po podaljšku s 121:110 boljši košarkarji floridskega moštva, ki so se morali takrat znajti brez poškodovanega Dragića.

Izjemno zanimiva utegne biti tekma med Indiana Pacers in Denver Nuggets. Mladi slovenski košarkar Vlatko Čančar pri Nuggets dobiva priložnost za igro, a le kakšno minuto, dve na tekmo.

V preostalih tekmah večera Los Angeles Clippers gostijo Detroit Pistons, Sacramento Kings Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls Utah Jazz, Minnesota Timberwolves Golden State Warriors ter Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets.

Pričakovati je, da se bodo pred vsemi tekmami spomnili tudfi na nedavno preminulega legendarnega komisarja lige NBA Davida Sterna.

