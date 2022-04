Goran Dragić nima sreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski as Goran Dragić v noči na nedeljo ne bo mogel pomagati soigralcem na gostovanju Brooklyna v Atlanti, še kako pomembnem za končno razvrstitev moštev na lestvici vzhodne konference. Izkušeni Ljubljančan je zaradi upoštevanja proticovidnega protokola ostal v New Yorku. Luka Dončić bo z Dallasom na delu v nedeljo, ko bo ob zelo atraktivnem terminu za ljubitelje košarke v Sloveniji (19.00) gostoval pri prvaku Milwaukeeju, ta večer pa bodo Mavericks z zanimanjem spremljali obračun med Golden Statom in Utahom, po katerem bo znano, ali se Dallas na lestvici zahodne konference vrača na tretje mesto.