V živo: šov vročega Luke Dončića v Charlottu! #video

Charlotte Hornets : Dallas Mavericks 83:72 (35:24, 61:52, -:-)

Učinek Luke Dončića: 31 točk (met za tri 7/11, met za dve 4/6, prosti meti 2/4), 4 sk., 3 as., 3 izg. žoge v 25 minutah

Dvoboj v dvorani Spectrum Center se je začel imenitno za gostitelje. Na krilih natančnih metov za tri točke, prednjačila sta Terry Rozier in PJ Washington, so gostitelji hitro povedli s kar 19:4. Gostom iz Teksasa, za katere danes ne igra Spencer Dinwiddie, je šlo marsikaj narobe v napadu, nato pa sta pri zaostanku s 6:22 za tri točke zadela Dorian Finney-Smith in Luka Dončić. Dallas se je vrnil v igro, 23-letni slovenski virtuoz, ki je zgrešil tri uvodne mete iz igre, pa je nato zadel še tri trojke, tako da so se gostje približali Charlottu. A ne za dolgo.

Festival trojk Luke Dončića v prvi četrtini:

Pri domačih sta začela za tri točke zadevati še Miles Bridges in LaMelo Ball. Charlotte je v uvodnih 12 minutah zadel kar 8 od 14 metov z razdalje, Dallas pa je izgubil kar sedem žog. Sršeni so tako dobili prvo četrtino s 35:24.

V drugi četrtini se je prebudil Jalen Brunson. Dallas se je v obdobju, ko je Dončić počival, povsem približal Charlottu. Ko se je Luka vrnil v igro, je nekajkrat prevzel vodstvo, nato pa so gostitelji sklenili prvi polčas z delnim rezultatom 8:0 in ponovno ušli teličkom. V prvem delu sta v domačem moštvu dala največ točk Bridges (12) in Rozier (20).

Pred hotelom v Charlottu, kjer so bili pred tekmo nastanjeni košarkarji Dallasa, ni manjkalo lovcev na avtograme, občudovalcev Luke Dončića:

Hundreds of Luka Doncic fans outside the Mavs’ hotel in Charlotte hoping for an autograph as he walked to the bus.



One of the bigger pregame crowds I’ve seen this season. pic.twitter.com/YNvxAu4oHa — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 19, 2022

Charlotte Hornets igrajo za četrto zaporedno zmago. V domači dvorani so to sezono 50-odstotno uspešni. Dallas Mavericks imajo v gosteh 20 zmag in 15 porazov. Igrajo drugo medsebojno tekmo v tej sezoni. Decembra so s 120:96 zmagali Mavericks. Zdaj že nekdanji košarkar Dallasa Kristaps Porzingis je dal 24 točk. Prvi igralec Mavsov je danes seveda Luka Dončić, ki ima povprečje 28 točk, 9,3 skoka in 8,6 asistenc na tekmo. Pri Charlottu pa pozor na LaMela Balla, ki daje po 19,7 točke in ima 6,9 skoka in 7,4 asistence na tekmo.

Liga NBA, 19. marec: Minnesota Timberwolves : Milwaukee Bucks 138:119

Towns (11 sk., 5 as.) in Edwards (5 sk.) 25, Russell 16, 9 as., Prince in Reid 14; Middleton (7 sk., 5 as.), Lopez in Connaugton 15, Holiday 14, 7 as., G. Antetokounmpo ni igral



