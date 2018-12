Prvaki gostijo Memphis, James Harden in druščina Utah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA imata dan počitka obe ekipi slovenskih košarkarjev, zato pa bo zanimivo v Oaklandu, kjer prvaki Golden State Warriors gostijo Memphis Grizzlies. To bo spopad trenutno druge in sedme ekipe zahodne konference. Houston Rockets in njihov bradati vodja James Harden pričakujejo Utah Jazz. Poleg omenjenih bo v noči na torek odigranih še šest tekem.