MVP in soigralci želijo dokončati posel

Aktualni prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Denver Nuggets so izgubili prvi dve tekmi konferenčnega polfinala. Minnesota Timberwolves so slavili sredi Kolorada. A zdaj je Denver nanizal tri zaporedne tekme. Na peti tekmi je prvič v tem dvoboju zmagala domača ekipa. Stvari je v svoje roke vzel srbski košarkar Nikola Jokić, ki je dal 35 točk, potem ko je drugič zapored prejel nagrado za najbolj koristnega igralca rednega dela sezone. "V naši obrambi nisem videl nobene šibkosti, videl sem samo MVP. Pokazal je, da je res MVP," je po porazu pošteno priznal zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je dal sicer sam še več točk, 44. Šesto tekmo zdaj gosti Minneapolis. "Dokončajmo posel," so Nuggets zapisali na svojih profilih na družabnih omrežjih.

To je edina četrtkova tekma v ligi NBA. V petek nato sledi šesta tekma na dvoboju med New York Knicks in Indiano Pacers (3:2), v noči na nedeljo pa lahko četrto zmago dosežejo Dallas Mavericks, ki proti Oklahomi City Thunder vodijo s 3:2.

Liga NBA, 16. maj: