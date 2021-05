Obeta se drama, pri Dončiću vprašaji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić in Luka Dončić bosta ponoči izvedela, s katerega mesta se bosta podala v končnico in kdo bo njun tekmec.

Ponoči bo od slovenskih košarkarjev na delu vsa trojica. Luka Dončić bo s soigralci pri Dallas Mavericks na zadnji tekmi sezone skušal premagati in priti do petega mesta v zahodni konferenci. Z identičnega mesta bi lahko vstopili v izločilne boje tudi Goran Dragić in njegov Miami Heat. Vlatko Čančar se z Denver Nuggets spogleduje s tretjim mestom.