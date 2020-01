V živo: Dončić pri tistih, ki so ga spregledali

Liga NBA, 14. januar

Dallas je prvi polčas dobil z rezultatom 71:67. Luka Dončić je ob tem prispeval 11 točk, 7 skokov in 9 asistenc. Ob vsaj podobnem nadaljevanju si lahko obeta trojnega dvojčka. Luka se je hitro ogrel in dosegel 7 točk, nato pa je pobudo prepustil soigralcem, predvsem pa mu ne uspe naravnati strelske roke. Njegovi meti za tri točke so kot po pravilu nenatančni.

Tekma je večinoma zelo izenačena.

Foto: Getty Images Ko so leta 2018 Sacramento Kings izbrali Marvina Bagleyja III, so bila mnenja deljena. Športni direktor Vlade Divac je imel s svojimi sodelavci možnost, da v Kalifornijo pripelje Luko Dončića, vendar je dal Američanu prednost. "Marvin je boljša izbira za nas. Velik talent. Za nas je bila odločitev lahka. Marvin je zelo nadarjen košarkar. Po mojem mnenju je izjemen talent na tem naboru," je takrat dejal nekdanji srbski košarkar.



Hitro ob vstopu v krstno sezono in zlasti v tej so navijači in strokovnjaki spoznali, da so naredili napako. A to ni prva klubska. V preteklosti so že izbrali Thomasa Robinsona pred Damianom Lillardom, Bena McLemorja pred C.J. McCollumom, Jimmerja Fredettea pred Klayom Thompsonom in Kawhijem Leonardom.



Učinkoviti Gogi ne da floridske trdnjave

Po dveh zaporednih porazi na gostovanju pri Brooklynu in New Yorku pa je do zmage prišel Miami. Z rezultatom 106:100 je doma ugnal San Antonio. Da, doma. Tam, kjer je Miami kot najboljša domača ekipa sezone doživel le en poraz. Ob tem je vlogo aduta s klopi vnovič vrhunsko odigral častni zlati slovenski kapetan Goran Dragić. Dovolj je bilo slabih 25 minut, da je vknjižil 17 točk. Do dal je še skok in pet asistenc. S 33 točkami je bil v domači ekipi bolj učinkovit le član prve peterke Kendrick Nunn, ki je dosegel 33 točk,medtem ko pa je pri San Antoniu s 30 točkami izstopal DeMar DeRozan (30).

Derrick White si ob gostovanju pri Dragićevem Miamiju ni mogel obetati zmage. Foto: Reuters

V noči na četrtek bodo Denver Nuggets Vlatka Čančarja lovili 28. zmago v sezoni proti Charlotte Hornets.

Liga NBA, 15. januar

