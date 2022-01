V živo: Osebne Dončića, poškodba Hardawaya, Thompson zadeva trojke

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 57:40

Dončić 16 (met za tri 3/4, met za dve 3/8, prosti meti 1/1), 5 sk., 1 as., 0 ukr. žoge, 0 izg. žog

Dallas je na zadnjem obračunu z Golden Statom prikazal odlično igro v obrambi, prvi strelec srečanja v začetku letošnjega koledarskega leta pa je bil s 26 točkami Luka Dončić. Pri Golden Statu je prvi zvezdnik Stephen Curry zmogel "le" 14 točk. Varovanci Jasona Kidda so na zadnjih šestih tekmah izgubili le enkrat, zataknilo se jim je le proti trenutno najboljši ekipi lige, Phoenixu, ki vodi v zahodni konferenci. Tik za Suns so na lestvici ravno Warrios, ki imajo ob 34 zmagah 19 porazov, peti Dallas pa ima razmerje 27-20.

Dallas je na zadnjih 23 zaporednih tekmah nasprotnike odlično obrambo spravljal v obup, tako so njihovi tekmeci imeli na vseh obračunih manj kot 50-odstotni izkoristek meta iz igre. Medtem ko bodo pri Dallasu na obračunu z Golden Statom na voljo vsi igralci, pri Warriorsih pa bodo manjkali Draymond Green (hrbet), Andre Iguodala (kolk) in James Wiseman (koleno. Klay Thompson, ki ima težave s kolenom, se je vrnil v prvo postavo.

Dončić je tekmo odprl izvrstno: šest točk, trije skoki in podaja že v prvih štirih minutah tekme za vodstvo z 9:2. Po minuti odmora so Warriors začeli zadevati (devet točk Curryja, sedem Wigginsa), a tudi Luka se ni ustavljal (13 točk v prvih devetih minutah tekme). Na semaforju je bilo 20:16. V zadnjih minutah prve četrtine, ko je bil Dončić na klopi (dve osebni napaki), pa je Golden State naredil prvo višjo razliko na tekmo (13:4). Izid po prvih 12-ih minutah je tako bil 29:20.

Count that 😤 pic.twitter.com/E9mnNOrRoe

Liga NBA, 25. januar:

Detroit Pistons : Denver Nuggets 105:110

Cunningham 34, 8 as., 8 sk., Bey 21; Jokić 28, 21 sk., 9 as., Green 20

Philadelphia 76ers : New Orleans Pelicans 117:107

Embiid 42, 14 sk., Harris 33, 11 sk.; Hernangomez 29, 10 sk., Alexander-Walker 31

Toronto Raptors : Charlotte Hornets 125:113

Trent 32, Siakam 24, 12 as., 9 sk., Anunoby 24; Ball 25, Bridges 22

Washington Wizards : Los Angeles Clippers 115:116

Beal 23, 9 sk., Kuzma 19, 12 sk.; Coffey 29, Kennard 25, 8 sk.

Boston Celtics : Sacramento Kings 128:75

Tatum 36, Brown 30, 10 sk., Williams 13, 17 sk.; Hield 11

Brooklyn Nets : Los Angeles Lakers 96:106

Harden 33, 12 sk., 11 as., Mills 15; James 33, 7 sk., Monk 22



Houston Rockets : San Antonio Spurs 104:134

Porter 16, 9 as., Wood 15; Murray 19, 10 as., Poelt 18, 9 sk., Johnson 16



Golden State Warriors - Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves