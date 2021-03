Se namerava Miami znebiti Dragića?

Dragić v Toronto, Lowry v Miami? Kylw Lowry je leta 2019 pomagal Torontu do naslova lige NBA. Foto: Reuters Pred floridskim obračunom je po svetovnem spletu zaokrožila govorica, kako se Miami Heat zanimajo za prihod izkušenega zvezdnika Toronta Kyla Lowryja, ki bo 25. marca dopolnil 35 let. Zanj naj bi bil Miami pripravljen v Kanado poslati kar tri igralce. Med njimi se omenja tudi 34-letni Slovenec Goran Dragić, poleg njega pa po poročanju HoopsHype.com še Kendrick Nunn in kanadski center Kelly Olynyk. Lowry je šestkratni udeleženec zvezdniškega srečanja All-Star in eden najbolj zaslužnih igralcev, ki so leta 2019 pomagali Torontu do zgodovinskega naslova prvakov. Torontu se je pridružil leta 2012, pred tem je nosil dres Houstna. V tej sezoni dosega v povprečju 18 točk, 7,2 asistenc in 5,5 skokov, povprečje Dragića, ki je zbral 24 nastopov, pa znaša 15 točk, 4,8 asistenc in 3,3 skokov.

Bolnica pri Orlandu

Nikola Vučević bo proti Miamiju pogrešal veliko poškodovanih soigralcev. Foto: Getty Images Vloga velikih favoritov na dvoboju v Orlandu pripada Miamiju. Aktualni podprvak lige NBA je v vedno boljši formi. S pozitivnim razmerjem zmag in porazov (20-18) je četrti najuspešnejši klub vzhodne konference, Orlando Magic pa so veliko slabši, saj so vknjižili le 13 zmag (in 28 porazov), tako da so na vzhodu boljši le od skromnega Detroita.

Orlando, pri katerem izstopa udeleženec nedavnega zvezdniškega spektakla All-Star Črnogorec Nikola Vučević, so nanizali kar sedem porazov, Miami pa je dobil kar devet od zadnjih deset srečanj!

Vučević bo imel na sosedskem obračunu nekoliko lažje delo, saj na drugi strani ne bo prvega centra Bama Adebaya (poškodba levega kolena).

Manjkal bo še en pomemben Dragićev soigralec, to je Avery Bradley (poškodba desne mečne mišice), še več težav zaradi odsotnosti poškodovanih igralcev pa imajo v taboru gostiteljev, saj bo Orlando pogrešal kar šest igralcev (Cole Anthony, James Ennis III, Evan Fournier, Markelle Fultz, Aaron Gordon in Jonathan Isaac), za nameček pa je vprašljiv še nastop Terrenca Rossa, ki čuti bolečine v levem kolenu, tako da bodo Goran Dragić in soigralci v srečanje vstopili kot veliki favoriti.

Kdaj bosta naslednjič nastopila preostala slovenska legionarja v ligi NBA? Luka Dončić (Dallas Mavericks) bo v noči na torek (začetek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času) gostil Los Angeles Clippers, proti katerim je v prejšnji sezoni izpadel v prvem krogu končnice, Vlatko Čančar (Denver Nuggets), ki je v zadnjem nastopu v noči na nedeljo ostal praznih rok proti reprezentančnemu soigralcu Dončiću, pa bo prav tako ob 2. uri zjutraj v noči na torek gostil košarkarje Indiana Pacers.

Liga NBA, 14. marec: 19.00 Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies

21.00 Golden State Warriors – Utah Jazz

23.30 Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs

00.00 Orlando Magic – Miami Heat (Goran Dragić)

00.30 Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers

01.00 Houston Rockets – Boston Celtics

01.00 Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers

02.00 Chicago Bulls – Toronto Raptors

02.00 New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers

