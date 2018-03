Strelska eksplozija Dragića v Kaliforniji #video

Liga NBA, 14. marec

Slovenski košarkarski as Goran Dragić je z Miamijem izgubil na gostovanju v Sacramentu. Praznih rok je ostal po podaljšku (119:123), na dvoboju pa dosegel kar 33 točk in izenačil najboljši strelski učinek v tej sezoni. Miami je s tem nadaljeval neuspešen niz v tej sezoni proti ekipam, ki si zagotovo ne bodo priigrale nastopa v končnici.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančan je navdušil na dvoboju v Kaliforniji. Bil je zelo razigran, zlasti v zadnji četrtini, ko je zapored nanizal kar 11 točk in prispeval levji delež k preobratu Miamija. Gostje so na začetku zadnje četrtine zaostajali že za 16 točk, še šest minut pred koncem je imel Sacramento v žepu +13. Nato se je prebudil Goran Dragić, zadeval kot za stavo izza velike črte, prodiral in polnil koš Sacramenta, ki je 30 sekund pred koncem zaostajal za štiri točke (106:110).

Miami se je spogledoval s pomembno zmago v boju za končnico, imel še tri sekunde pred koncem dve točki prednosti, nato pa je De'Aaron Fox v zadnjem napadu prelisičil Dragića in ob zvoku sirene izenačil na 111:111.

Vrhunci dramatičnega srečanja v Sacramentu:

Vročica je v podaljšku zapravila priložnost za zmago. S pomembno trojko jim je minuto pred koncem načrte prekrižal mladi Srb Bogdan Bogdanović in se tako izkušenemu Slovencu maščeval za poraz v finalu evropskega prvenstva v Istanbulu.

Trojka Bogdanovića, ki je navdušila tudi generalnega menedžerja Sacramenta Divca:

Bogdan Bogdanovic tiene todas las características del europeo prodigioso. Lo que no tiene es techo. pic.twitter.com/HXZ5iw0mSf — Crossover (@crossoverok) March 15, 2018

20 sekund pred koncem podaljška je imel Dragić priložnost za izenačenje, a je zgrešil. Tako je splavala po vodi lepa priložnost, da bi se moštvo iz Miamija utrdilo na osmem mestu vzhodne konference.

Miami je bil v Sacramentu zelo oslabljen. Zaradi zdravstvenih težav je manjkalo ogromno pomembnih igralcev (Dwyane Wade, Dion Walters, Hassan Whiteside, Josh Richardson …).

Novo priložnost za zmago bodo imeli v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Los Angeles Lakers. V tej sezoni se ne morejo pohvaliti z dobrim učinkom proti nekaterim ekipam, ki ne bodo zaigrale v končnici. Proti Sacramentu so izgubili še drugič v tej sezoni, dvakrat so ostali praznih rok proti Orlandu in Brooklynu.