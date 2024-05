Dvoboja, ki ne bi mogla biti bolj različna

Po prvih štirih tekmah konferenčnih polfinalov ni znan še noben od štirih finalistov konferenc. Najbližje so Boston Celtics, ki proti Cleveland Cavaliersom vodijo s 3:1 v zmagah. Na preostalih treh dvobojih pa je serija poravnana na 2:2. V noči na sredo se peta tekma igra v New Yorku in Denverju.