Ni kaj, v ligi NBA se obeta velika drama! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finalista lige NBA v letošnjem sklepnem dejanju končnice lige NBA izkoristi prednost domačega igrišča. Najprej je Phoenix dobil uvodno domače tekme, nato pa je Milwaukee vrnil udarec in izenačil skupen rezultat v zmagah na 2: 2. V noči na četrtek je bil četrtek tekme finala zmagal s 109: 103, prvi junak srečanja pa je poslal Khris Middleton, ki je v zadnjih dveh minutah prispeval deset od skupno 40 točk.

V letošnjem finalu lige NBA še naprej prevladuje značilnost, tako da sta ekipi izrazito negostoljubni. Milwaukee je po dveh uvodnih porazih v Arizoni nanizal zmagi na domačem parketu, s tem pa se popolnoma vrnil v igro in izenačil rezultat na 2: 2. Na četrtih tekmah je že dolgo kazalo, da bi lahko Phoenix napadel svoj prvi naslov v ligi NBA v zgodovini franšize, ki je predvidoma načrtoval Milwaukeeju in zmagal v gostih.

Vrhunci zmaga Milwaukeeja proti Phoenixu:

Sonca so na krilih razigranega Devina Bookerja dolgo časa vodili, še tretji četrtini so imeli v žepu prednost devetih točk (85:76), nato pa jih je presekala peta osebna napaka, ki jo je Booker prejel po dobrih minutah zadnjih četrtin in se za nekaj minut preselil na klop, ter vnovična izredna predstava Khrisa Middletona .

Ko se je Booker vrnil na parket, do konca je bilo še dobrih pet minut, je Milwaukee zaostajal le še za tri točke (90:93), nato kmalu prevzel vodstvo (97:95), v odločilnih minutah po zaslugi Middletonovih točk (deset od 40 TAKA JE dosegel v zadnjih dveh minutah), vnovič vsestranskega Giannisa Antetokounmpoja proti izgubljenih Zog Chrisa Paula prišel narediti neulovljive Prednosti, Kj MU JE odprla pot narediti dragocenega Zmaga (109: 103).

Giannis Antetokounmpo se je razveselil druge zmage, Devinu Bookerju, z naskokom najboljšemu strelcu gostov, pa do uspeha ni pomagalo niti 42 točk. V zadnji četrtini jih je dosegel le štiri. Foto: Reuters

Navijači v dvorani Fiserv Forum so si lahko dali duška, njihovi ljubljenci so izenačili rezultat v zmagah na 2: 2, serija pa se zdaj vnovič seli v Arizono.

Izjemna blokada Grka Za potezo Srečanja JE poskrbel Giannis Antetokounmpo Dobro minuto Pred koncem. Phoenix je zaostajal za dve točki (99: 101), iskal priključek, Devin Booker pa je zaposlil visokega soigralca Deandreja Aytona s podajo za zabijanje. Vse skupaj je pozorno spremljal grški zvezdnik v 22-letnem centru, rojenem na Bahamih, z izjemno blokado prepričal izenačenje. GIANNIS JE PRIDEL SKLOPKO 😤



OGROMEN blok, ki je bil pomemben pic.twitter.com/ZbyMCj8L1s - Bleacher Report (@BleacherReport) 15. julija 2021

Booker dosegel nov rekord lige NBA Na tekmi v Milwaukeeju (103: 109), ki je prispeval 42 točk v najboljših strelec srečanjih, pa tudi ostal brez tako železne zmage Phoenixa, je Devin Booker napisal v zgodovini z novimi rekordnimi ligami NBA. To je njegova prva končnica lige NBA v njegovih karierih, do zdaj pa je v njej dosegel že 542 točk. S tem je presegel rekord, ki je bil star kar 54 let. Rick Barry (Golden State) je tako v svojih krstnih končnikih leta 1967 prispeval skupaj 521 točk. Devin Booker se pridruži Ricku Barryju in Wiltu Chamberlainu kot edina igralca, ki sta v svoji prvi sezoni v karieri zabeležila vsaj tri tekme s 40 točkami. pic.twitter.com/IJCajqlkFC - ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15. julija 2021 Barry je za razliko od Bookerja takrat igral tri serije v izkazu z izjemnimi povprečji 34,7 točke na tekmovanju, najboljši strelec Phoenixa, ki je njegova prva sezona v ligi NBA, pa igra že četrto serijo na tekmi v povprečju daje malce več kot 27 točk. Pred finalom je s Suns izločil Los Angeles Lakers (4: 2), Čančarjev Denver (4: 0) v Dončićeve krvnike Los Angeles Clippers (4: 2). Booker je vpisal v zgodovino tudi kot edini košarkar poleg Barryje (petkrat) in Wilta Chamberlaina (trikrat), ki je v krstni sezoni končnice lige NBA vsaj trikrat presegel mejo 40 točk.

Peta tekma velikega finala lige NBA, na katerem si bo zmagovalec zagotovil prvo zaključno žogico za naslov, bo v noči v nedeljo v Phoenixu.