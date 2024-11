"Povsem sem razumel, včasih je svež začetek potreben in zdrav. Mislim, da se je odločil pravilno," je pred tekmo v Chase Centru o odločitvi Klaya Thompsona, da se preseli v Dallas, dejal njegov nekdanji trener Steve Kerr. Ta je z Golden Statom po desetih odigranih tekmah pri osmih zmagah, zdaj ga čaka srečanje z Dallasom, ki je pri polovičnem izkupičku petih zmag in petih porazov.

Vse oči bodo danes v Chase centru uprte v Thompsona, ki se bo vrnil na mesto, kjer je osvojil štiri šampionske prstane. Pri Golden Statu je preživel 13 let, od tega je odigral enajst sezon, dve je bil poškodovan. "Čudno je videti številko 31 na njegovem dresu Dallasa. To mi ni všeč. Imeli smo že posebne tekme in vrnitve košarkarjev k nam, a še nikoli takšne, kot nas čaka danes. Klay je imel res ogromen vpliv na dogajanje v San Franciscu. Težko pojasnim, kaj vse bi si zaslužil ob sprejemu tukaj, zasluži si vse in še več. Upam, da bo občutil vso ljubezen, ki si jo zasluži," je o svojem nekdanjem soigralcu z izbranimi besedami spregovoril Stephen Curry.

Za Thompsona le še ena tekma

Bolj zadržan je bil ob vrnitvi v svoje nekdanje "domovanje" Thompson. "Povsem sem osredotočen na naše delo, seveda bo lepo videti vse ljudi, s katerimi sem preživel toliko časa in spisal posebne zgodbe. A konec koncev je zame to samo še ena izmed tekem v novembru. Mogoče je malce posebna le zato, ker šteje tudi za pokalno tekmovanje lige NBA, tako da so moje misli tudi pri tem," je ostal profesionalen Thompson. "To poglavje je za mano, zdaj sem povsem osredotočen na delo pri Dallasu. Gledam samo na sedanjost in prihodnost, preteklosti nima smisla pogrevati," je še dodal 34-letni član Dallasa, ki v tej sezoni dosega 13,8 točke na tekmo.

"Zagotovo bo čustveno, tam je osvojil veliko, pomagal je zgraditi to franšizo, da je postala ekipa, ki lahko osvaja šampionske prstane," pa je pred obračunom dejal trener Dallasa Jason Kidd. O vrnitvi v dvorane, kjer so pustili pečat, veliko ve tudi Kyrie Irving. "Ne veš, kako bi se zares počutil, poznaš vse ljudi v organizaciji, misli ti pobegnejo k spominom, ko si preživljal čas s temi ljudmi. Vsi pa se tega lotevamo drugače, nekateri so zelo čustveni, spet drugi ne," je še dodal Irving.

Dončićev nastop označen kot verjeten

Ne glede na čustveno plat zgodbe bo Thompsona in Dallas proti Golden Statu zanimala le zmaga, ki jo po nekoliko rezerviranem začetku sezone potrebujejo. Potrebujejo pa tudi Luko Dončića, ki se v zadnjih dneh spopada z bolečinami v dimljah. Tudi zato je bil pred zadnjo tekmo z Denverjem vprašljiv, a je nato stisnil zobe, tokrat je njegov nastop označen kot verjeten in bo skoraj zagotovo stopil na parket. Pod vprašajem je tudi nastop Derecka Livelyja, skoraj zagotovo pa ne bo zaigral P. J. Washington, medtem ko je Dante Exum zaradi poškodbe izpred začetka sezone še vedno prečrtan. Pri Warriorsih je pod vprašajem le nastop Andrewa Wigginsa.

Začetek pokalnega tekmovanja lige NBA (in-season turnir) Pokalno tekmovanje NBA se bo začelo 12. novembra, končalo pa s finalom 17. decembra v Las Vegasu. Liga NBA je novost pokalnega tekmovanja uvedla v lanski sezoni, ko se na koncu prvega naslova veselili košarkarji Los Angeles Lakers, vsak izmed košarkarjev pa je za osvojeno lovoriko s strani vodstva lige v žep pospravil 460 tisoč evrov. V vsaki konferenci so ekipe v "rednem" delu razdeljene v tri skupine po pet. Zmagovalci skupin in ena najboljša druga ekipa se nato uvrstijo v četrtfinale. Dallas Mavericks so na zahodu uvrščeni v skupino C skupaj z Denver Nuggets Vlatka Čančarja, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors in Memphis Grizzlies. Vse tekme pokalnega tekmovanje razen finalne tekme štejejo tudi za redni del tekmovanja.

