Indiana po katastrofalnem uvodu stopila na plin in podprvakom zadala nov poraz

Gostitelji so izjemno slabo odprli obračun. V prvi četrtini so zmogli zgolj 12 točk, Cleveland pa 34, a tudi zaostanek 22 točk Indiane ni zaustavil. Do polčasa je zaostanek znižala na 14, odločilna pa je bila tretja četrtina, ki so jo domači dobili z 32:16, po izenačenju v zadnjem delu pa zmagali za dve točki.

Najbolj razpoložen je bil ob zmagi Darren Collison, ki je prispeval 22 točk, pri gostih pa LeBron James, ki je s 27 točkami in 11 asistencami vpisal dvojni dvojček. Ob koncu je v zadnji sekundi metal za tri, a ni bil natančen. Dvojni dvojček je uspel tudi Kevinu Lovu (21 točk, 10 skokov).

Prvaki Golden State Warriors so brez težav odpravili Milwaukee. Kevin Durant je za zmagovalce dosegel 26 točk, Draymond Green jih je dodal 21, Stephen Curry pa je zaradi poškodbe tekmo izpustil.

Kevinu Durantu se smeji po 11. zaporedni zmagi. Foto: Getty Images

"Definitivno ni bilo lahko. Igrali so čvrsto ves večer. A bili smo potrpežljivi, umirili ritem in se na koncu veselili zmage. Pogrešali smo Curryja, a to je lepa zmaga v gosteh," je po 11. zaporedni zmagi v gosteh dejal Durant. Slednji je že ob polčasu dosegel 17 točk in Golden State popeljal do vodstva na polovici tekme s 63:49. Prvi strelec Milwaukeeja je bil s 23 točkami Giannis Antetokounmpo.

Zanesljiv je bil tudi drugi na zahodu Houston, ki ne more računati na Jamesa Hardna. Rakete so s 112:95 odpravile Phoenix in zmagale tretjič v nizu. Še eno zmago več je nanizala Minnesota, ki je bila boljša od New York Knicks.

Goran Dragić bo z Miami Heat sedmo zaporedno zmago napadal v noči na nedeljo, ko bo Vročica gostila Milwaukee.