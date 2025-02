Čas je za drugo tekmo Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers. Sicer ima Ljubljančan status vprašljivega za nastop, a je imel takega že v ponedeljek, pa je vseeno proti Utah Jazz igral 24 minut in do zmage pomagal s 14 točkami. Ob 3.00 proti istemu nasprotniku igrajo še v Salt Lake Cityju. Pol ure pozneje se začne obračun vse bolj oslabljenih Dallas Mavericks in Golden State Warriors. Dogajanje bomo na Sportalu ponoči spremljali v živo.

Luka Dončić je dal na debiju 14 točk. Foto: Guliverimage Los Angeles Lakers igrajo za sedmo zaporedno zmago. Prejšnji dve sta bili nekaj posebnega. Prvo so dosegli na krilih Austina Reavesa, ki je dal Indiani Pacersom kar 45 točk (124:117). To je rekord njegove kariere. Na tisti tekmi sta manjkala tako LeBron James kot Luka Dončić. Sta pa nato zaigrala v ponedeljek in Utah Jazz so padli s 132:113. Zdaj z ekipo iz olimpijskega mesta igrajo še enkrat, še v gosteh. Razlika med njimi je precejšnja, saj so Lakers z 32 zmagami in 19 porazi četrta ekipa zahodne konference, Jazz pa imajo vsega 12 zmag in kar 40 porazov ter so na predzadnjem mestu konference.

LeBron James Foto: Guliverimage Ključni košarkarji Los Angelesa niso stoodstotni, a je vseeno pričakovati, da bodo igrali. James (levi gleženj) in Reaves (levi komolec) imata status verjetnega za tekmo, Dončić (leva mečna mišica) pa status vprašljivega. Imel ga je že v ponedeljek, pa je vseeno igral. Zagotovo pa za Lakerse ne bodo igrali Dorian Finney-Smith (levi gleženj), Maxi Kleber (desno stopalo), Cam Reddish (osebni razlogi) in Gabe Vincent (levo koleno). Novi center kluba Alex Len, ki je kot prosti igralec podpisal pogodbo v torek, najverjetneje za nastop še ne bo pripravljen.

"Brat" Gorana Dragića Jimmy Butler je novi član Warriorsov. Foto: Reuters Še pomembnejšo tekmo igrajo Dallas Mavericks in Golden State Warriors, saj so neposredni tekmeci za preboj v končnico. Nekdanji Lukov klub ima 28 zmag, novi klub Jimmyja Butlerja pa 27. So na osmem oziroma desetem mestu zahodne konference. Dallas je na zadnjih petih tekmah zmagal samo petkrat, Golden State pa šestkrat. Ob jezi navijačev se Dallas sooča še s poškodbami, odsotna sta oba ključna igralca pod obročema, Daniel Gafford in Anthony Davis.

