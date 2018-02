Davis zasenčil Griffina in osrečil Dragića

Liga NBA, 12. februar

V košarkarski ligi NBA so New Orleans Pelicans ob odlični igri Anthonyja Davisa premagali Detroit Pistons, ki je na najbližji zasledovalec Miami Heat Gorana Dragića na osmem mestu vzhodne konference, ki kot zadnje zagotavlja mesto v končnici.

Pri visoki zmagi New Orleansa je blestel predvsem Anthony Davis, ki je dosegel dvojnega dvojčka ob kar 38 točkah. Visoki Američan je povsem zasenčil zvezdnika Detroita Blaka Griffina, ki je k svojemu zdajšnjemu moštvu nenadejano prišel pred kratkim. V vrstah zmagovalcev, ki so trenutno na osmem mestu zahodne konference in se prav tako krčevito borijo za končnico, se je z dvojnim dvojčkom (21 točk in 12 skokov) izkazal tudi španski reprezentant črnogorskih korenin Nikola Mirotić.

Pri zmagi Philadelphie nad New Yorkom je blestel Hrvat Dario Šarić, ki se je ustavil pri 24 točkah in bil najboljši strelec tekme. Izkazal se je še en Hrvat. Mario Hezonja je dosegel 24 točk v Chicagu, kjer pa ni mogel preprečiti poraza svojega Orlanda. Do zmage so prišli tudi Los Angeles Clippers, ki so nov poraz prizadejali Brooklynu.