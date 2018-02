Cleveland v gosteh odpihnil Boston, vodilni Toronto premočan za Charlotte

Liga NBA, 11. februar

Aktualni podprvaki iz Clevelanda so v gosteh pri Bostonu pripravili presenečenje. Z visokih 121:99 so premagali Boston, drugo ekipo vzhodne konference. Zmagal je tudi Toronto, vodilno moštvo vzhoda, ki je s 123:103 premagal gostitelje Charlotte Hornets. Houston Rockets so vknjižili osmo zaporedno zmago. S 104:97 so ugnali Dallas.

Boston je bil boljši (a še to zgolj za točko) le v prvi četrtini, v nadaljevanju so igro obvladovali košarkarji Clevelanda. Njihov najučinkovitejši mož je bil LeBron James, ki je prispeval 24 točk, osem skokov in deset asistenc, svoj delež pa so prispevali tudi Jordan Clarkson s 17 točkami, ter JR Smith in Rodney Hood s 15.

Pri poraženemu Bostonu je bil strelsko najbolj natančen Terry Rozier, ki je prispeval 21 točk in devet skokov.

Odlično so razpoloženi tudi košarkarji Houstona, ki so v domači dvorani Toyota Center dosegli osmo zaporedno zmago (in dvanajsto na zadnjih 13 tekmah). S104:97 so premagali Dallas. James Harden je dosegel 27 točk, Chris Paul pa dve manj.

Visoko je zmagala tudi ekipa Toronta. S 123:103 so premagali Sršene iz Charlotta.