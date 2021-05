Veliko na tnalu pri Dragiću in Dončiću

Košarkarji Miami Heat z Goranom Dragićem na čelu bi se z drugo zaporedno zmago proti Boston Celtics na široko odprli vrata končnice lige NBA, saj bi slednji ob morebitnem vnovičnem porazu tri tekme pred koncem rednega dela za ekipo s Floride zaostajali za tri zmage. Uvrstitev med šest in neposredno vstopnico za izločilne boje bi si z zmago proti Memphis Grizzlies in spodrsljaju LA Lakers priigral tudi Luka Dončić s soigralci pri Dallas Mavericks.

Pred nočnim dogajanjem v ligi NBA je ekipa Dallas Mavericks na varnem petem mestu zahodne konference. V končnico se neposredno uvrsti najboljših šest ekip po rednem delu, medtem ko bodo klubi, razvrščeni od sedmega do desetega mesta, igrali dodatne kvalifikacije za preostali prosti mesti.

Šesti Portland Trail Blazers ima sicer enako število zmag, a poraz več na svojem računu, medtem ko aktualni prvaki Los Angeles Lakers na sedmem mestu zaostajajo dve zmagi. Ob morebitnem porazu proti New York Knicks in zmagi Dallasa bi bilo moštvo Luka Dončića že uvrščeno v končnico.

Ponoči bo na delu tudi Goran Dragić. Z Miami Heat bo še drugič v dveh dneh gostoval pri Boston Celtics, ki so neposredni konkurenti za uvrstitev v končnico že po koncu rednega dela. Kelti za moštvom s Floride zaostajajo dve zmagi. Če bo Miami uspešen tako kot v nedeljo, potem bo njegova prednost tri tekme pred koncem ravno tri zmage, povrhu vsega pa bi imela Vročica še boljši medsebojni izkupiček. Dragić in soigralci bi z zmago tako naredili velik del posla in se v miru lahko pripravili na izločilne boje, v katerih so se lani zaustavili šele v finalu.

Na delu bo tudi tretji "slovenski" klub. Vlatko Čančar, ki bi se lahko v prvem krogu končnice pomeril prav proti Luki Dončiću, ponoči gostuje pri Charlotte Hornets.