Vroči Dragić Miami popeljal do norega rekorda

Liga NBA 10. januar

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je z Miami Heat neustavljiv. Na gostovanju pri Indiani (114:106) je ulovil že šesto zaporedno zmago in bil z 20 točkami najboljši strelec ekipe. Miami je januarja, če se prišteje še lanski učinek, zmagal kar 13-krat zapored. S takšnim učinkom se ne more pohvaliti nobena druga ekipa v ligi NBA, kjer je bilo v noči na četrtek zelo pestro.

Košarkarjem Miamija gre v zadnjem času vse kot po maslu. Čeprav imajo težave s krpanjem moštva, saj zaradi poškodb oziroma kazni ne morejo računati na kar nekaj pomembnih igralcev, tako da so na gostovanju v Indianapolisu zaigrali le z osmimi košarkarji, so se ponovno izkazali in nadaljevali zmagoviti niz.

Moštvo Indiana Pacers je občutilo moč Vročice, ki je januarja neustavljiva. Vključno z rezultati iz leta 2017 je v prvem koledarskem mesecu v ligi NBA dobila že 13 zaporednih tekem, kar je izkupiček, s katerim se ne more pohvaliti nihče izmed preostalih udeležencev tekmovanja.

Goran Dragic scores 20 PTS to go along with 9 AST to lead the @MiamiHEAT to their sixth straight win!#HEATCulture pic.twitter.com/jKeAQ2ZWv9 — NBA (@NBA) January 11, 2018

Miami je zmagal šestič zapored v tem koledarskem letu, najboljši strelec v Indianapolisu pa je bil Goran Dragić. Zlati slovenski kapetan, ki ne skriva utrujenosti, ki je posledica napornega poletja, je bil znova vroč. Dosegel je 20 točk, soigralce pa osrečil še z devetimi asistencami. Blestel je tudi prvi center Hassan Whiteside (16 točk in 15 skokov). Prispeval je 133. dvojnega dvojčka v karieri in se na klubski lestvici povzpel na četrto mesto.

Tyler Johnson stisnil zobe in pozabil na bolečine

Trener Erik Spoelstra se je pred gostovanjem pri Indiani znašel v težavah. Zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel računati na štiri igralce (Justise Winslow, Dion Waiters, Okaro White in Rodney McGruder), Udonis Haslem je ostal na klopi, James Johnson pa je moral počivati zaradi prejete kazni za nešportno obnašanje na tekmi v Torontu.

Vrhunci srečanja v Indianapolisu:

Miami je imel srečo, da je Tyler Johnson stisnil zobe in zaigral kljub poškodbi rame. Tako se je nabor igralcev, na katere je lahko računal v dvorani Bankers Life Fieldhouse, povzpel na osem. To je zadoščalo za novo zmago v ligi NBA. Med igralci, ki so zaigrali s klopi, sta se poleg Johnsona izkazala še Wayne Ellington in Bam Adebayo. Vsi so dosegli 15 točk in prispevali pomemben delež k novi zmagi Miamija, s katero je Heat ohranil visoko mesto na lestvici vzhodne konference. Zaseda četrto mesto. Ima 24 zmag in 17 porazov.

Miami je na gostovanju pri Indiani zmagal prvič po dobrih petih letih. Vmes je izgubil devet tekem zapored. Naslednji dvoboj bo z vročim Dragićem, kandidatom za nastop na tekmi zvezdnikov all star, odigral v nedeljo, ko se bo pred domačim občinstvom pomeril z Milwaukeejem.

Durant drugi najmlajši vseh časov

V pestrem večeru je v ligi NBA padlo kar nekaj mejnikov. Golden State, ki je nastopil brez Stephena Curryja (lažja poškodba gležnja), je v domači dvorani Oracle Arena presenetljivo ostal praznih rok proti Los Angeles Clippers, pri katerem je Lou Williams dosegel kar 50 točk.

The best of Lou Williams career-high 50 PTS in the @LAClippers win in Oakland!#ItTakesEverything pic.twitter.com/yusYOb422f — NBA (@NBA) January 11, 2018

Bil je prvi strelec srečanja, popravil osebni rekord in dosegel več točk od razigranega "slavljenca" Kevina Duranta, ki se je izkazal s 40 točkami in bil skoraj nezgrešljiv iz igre. Ko se je nekdanji as Oklahoma City Thunder slabi dve minute pred koncem druge četrtine vpisal med strelce, je postal drugi najmlajši košarkar, ki je v ligi NBA presegel mejo 20 tisoč točk. To je dosegel pri 29 letih in 103 dneh. Rekorder LeBron James se je z omenjenim dosežkom, ki ga je postavil leta 2013, lahko pohvalil pri 28 letih in 17 dneh.

Kako je Durant presegel mejo 20 tisoč točk?

Najbolj razburljiv dvoboj večera je potekal v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden. Biki iz Chicaga so premagali Kratkohlačnike po dveh podaljških, mladi finski zvezdnik Lauri Markkanen pa je zaznamoval dvoboj s strelskim rekordom. Dosegel je 33 točk, zadel kar osem trojk, dodal pa še deset skokov.