Razpoloženi Goran Dragić se je skoraj zapletel v pretep #video

Liga NBA, 9. januar

Miami Heat so tokrat gostovali pri Toronto Raptors in na koncu zmagali le za točko. Manj kot sekundo pred koncem tekme je zadel Wayne Ellington in postavil končni izid 89:90. Elllington, ki se je prebudil šele v drugem polčasu, je na tekmi dosegel 15 točk. Miami je s to zmago prekinil niz 12 zaporednih zmag Toronta na domačem parketu.

Goran Dragić je tokrat dosegel 24 točk. Foto: Guliver/Getty Images

Najboljši košarkar pri Miamiju je bil naš Goran Dragić, ki je v svojo statistiko vpisal 24 točk, 12 skokov in štiri asistence. Poleg njega sta bila razpoložena Bam Adebayo, ki je dosegel 16 točk in 15 skokov, ter Hassan Whiteside, ki se je ustavil pri 13 točkah in 15 skokih.

Pri domačih košarkarjih je bil najbolj razpoložen DeMar DeRozan. To je bil za Toronto prvi poraz v zadnjih šestih tekmah, prav tako je zapravil priložnost, da bi dosegel rekord domačih zmag. Košarkarji Toronta so namreč pred tem nazadnje doma izgubili 5. novembra.

Tekma je bila precej napeta. V drugem polčasu sta si sprva nekaj udarcev izmenjala Serge Ibaka in košarkar Miamija James Johnson, ki ima mimogrede črn pas v karateju in kot pravijo, s z njim ni dobro vpletati v kakršenkoli spor. Sodniki do njiju niso bili prav nič usmiljeni in ju izključili.

Serge Ibaka and James Johnson are both ejected after throwing punches 😳 pic.twitter.com/9AP8l2SiYQ — Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2018

Vroče je postalo tudi po sodnikovem pisku, ko je bil v dogajanje vpleten Goran Dragić. Ta se je zapletel v prerivanje in besedni spor z Demarjem DeRozanom. K sreči so ju trenerji in igralci pravočasno spravili narazen.

Scuffle #2 in Raptors-Heat: Dragić and DeRozan exchange words after the game 👀 pic.twitter.com/LGzLW3WA9W — Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2018