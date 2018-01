Curry serviral velikih 32 točk, James skromen z desetimi #video

Liga NBA, 9. januar

Toronto Raptors so na gostovanju v Brooklynu zmagali še petič v nizu. Najnovejša "žrtev" je bil Brooklyn, ki so ga v podaljšku premagali s 114:113. Peto zaporedno zmago so ulovili tudi košarkarji Golden State Warriors, ki so na domačem parketu s 124:114 premagali Denver. Stephen Curry je na peti tekmi po vrnitvi zaradi poškodbe dosegel velikih 32 točk in prispeval devet asistenc.

Stephen Curry je spet v sedlu. Na tekmi proti Denverju je za Golden State dosegel 32 točk in prispeval devet asistenc. Foto: Reuters

Vrhunci tekme med ekipama Golden Statea in Denverja:

V pestri košarkarski noči je bilo rezultatsko najtesneje na obračunih med Los Angeles Clippers in Atlanto (108:107) ter na tekmi med ekipama Toronta in Brooklyna. Toronto je v podaljšani igri zmagal s 114:113.

Največji poraz je doživel Cleveland, ki je za Minnesoto zaostal za kar 28 točk (99:127). Pri zmagovalcih sta se razigrala Andrew Wiggins s 25 točkami in Jimmy Butler z 21, ki ju je oplemenitil z osmimi skoki in devetimi asistencami, pri poražencih pa Jeff Green z 22, medtem ko je bil LeBron James tokrat bolj skromen. Zbral je le 10 točk in osem skokov.

LeBron James je tokrat dosegel zanj skromnih 10 točk in osem skokov. Cleveland je izgubil proti Minnesoti z 99:127. Foto: Getty Images

San Antonio Spurs so s 107:100 premagali Sacramento, rakete iz Houstona pa so s 116:107 ugnale bike iz Chicaga. Pelikani so s 112:109 premagali Detroit, Indiana pa je bila s 109:96 boljša od Milwaukeeja.