V živo: Veličastni debi Luke Dončića, gledalci ponoreli

Los Angeles Lakers : Utah Jazz 52:31 (-:-, -:-, 37:25) Učinek Luke Dončića 5 (met za 3 1/3, za 2 1/1), 1 sk., 2 as., 1 izg. žoga v 8 min. Vse od šokantne menjave, ko so ga Dallas Mavericks v zameno za Anthonyja Davisa poslali v vrste Los Angeles Lakers, se je za velikim zanimanjem čakalo, kdaj bo Luka Dončić debitiral v vrstah kluba, ki je osvojilo 17 naslovov lige NBA. Sportal Velika poteza Nowitzkega, v družbi Saše Dončića v LA gledal Luko Dončića Luka Dončić in veliki LeBron James. Foto: Guliverimage Veličastno je bilo že pred tekmo z Utah Jazzom. Vodstvo kluba je prav vsem navijačem v dvorani na sedežih pustilo majice s številko 77, ki jo nosi slovenski košarkarski virtuoz. Tudi veliki LeBron James jo ne nosil na ogrevanju. Tudi LeBron James je na ogrevanju nosil majico s številko 77. Foto: Guliverimage Vse je bilo pripravljeno na spektakel. In ko je uradni napovedovalec Dončića, so navijači ponoreli. Še bolj, ko je po 50 sekundah asistiral centru Jaxsonu Hayesu za zabijanje. Dobesedno ob vsakem dotiku z žogo je v areni zavladalo veliko navdušenje. Fotogalerija 1 / 12 / 12 Prvi met Luke Dončića v dresu LA Lakers. Foto: Guliverimage Za Dončića je bila to prva tekma po božiču, ko si je poškodoval mečno mišico na levi nogi, zato je bilo pričakovati, da bi lahko imel nekaj težav pri iskanju ritma. Zlasti pri metu. Zgrešil je prvo trojko, a je roko naravnal že pri drugi in zadel za 14:10. Foto: Guliverimage Lakers so nadaljevali v svojem ritmu in se oddaljevali gostom. Po novih dveh točkah Luke so vodili pri rezultatu z 22:13. Takrat je prišel na vrsto prvi počitek za našega košarkarja, ki ga je na tribuni spremljal tudi veliki prijatelj Dirk Nowitzki. V velikem slogu so LeBron James in druščina v uvodni četrtini polnili koš Utah Jazz. Austin Reeves je zadel dve trojki, James in rezervist Gabe Vincent eno, rezultat ob koncu pa je znašal kar 37:23. Lakers se niso zaustavljali niti v drugi četrtini in bili po odlični igri Jamesa kmalu pri prednosti 18 točk (49:31). Takrat se je veliki James usedel na klop, na navdušenje navijačev pa je spet v igro prišel Dončić in že takoj zaposlil Ruija Hačimuro, ki je s strani zadel trojko za 52:31.

Liga NBA, 10. februar:

ESPN, ameriški športni medijski velikan, kjer bo tudi prenos tekme, je na družbenih omrežjih objavil, da pričakujejo, da bo Luka Dončić igral. Na družbenih omrežjih se je pojavila fotografija iz dvorane, kjer so na stolih dresi Luke Dončića. To lahko že veliko pomeni.

A new era in Los Angeles 🌴



Luka Doncic is expected to make his Lakers debut tonight vs. the Jazz!



10:30 PM ET on ESPN, ESPN+, Disney+ 🍿 pic.twitter.com/Bb28AmXY54 — ESPN (@espn) February 10, 2025

LADE EXCLUSIVE: It looks like the Lakers are giving away Luka shirts to everyone in attendance tonight 👀 pic.twitter.com/C5KDtRy079 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 10, 2025

Vročica okrog prestopa Luke Dončića se še ni povsem polegla. Mnogi nestrpno čakajo, ali bo eden najboljših košarkarjev na svetu vendarle stopil na parket in prvič zaigral v dresu LA Lakers. Jezerniki bodo v noči na torek, natančneje ob 4.30 po slovenskem času, doma gostili Utah Jazz.

Luka Dončić je do zdaj tekme LA Lakers spremljal s klopi. Foto: Guliverimage

Je že pripravljen za tekmo?

Sama tekma še ni toliko pomembna, kot je debi 25-letnega Ljubljančana v mestu angelov. Luka namreč ni igral že vse od lanskega božiča, ko je še v dresu Dallasa staknil poškodbo mečne mišice. Pred dnevi je J. J. Redick, trener LA Lakers, namignil, da bi Dončić že lahko igral proti Utahu, a se bodo odločili v zadnjem trenutku. V nekaterih ameriških medijih so se pojavile informacije, da naj še ne bi bil pripravljen za nastop.

Na seznamu vprašljivih sta poleg Dončića tudi prvi zvezdnik LA Lakers LeBron James in Dalton Knecht. Nazadnje so igrali doma proti Indian Pacers in jih premagali z izidom 124:117. Na tisti tekmi je Austin Reaves dosegel 45 točk, kar je njegov rekord. Jezerniki so trenutno "na valu", saj bodo proti Utahu lovili šesto zaporedno zmago in so peti v zahodni konferenci.

Anthony Davis bo moral počivati nekaj tednov. Foto: Reuters

Kaj lahko Dallas naredi brez Davisa?

Na delu bodo tudi košarkarji Dallasa, kjer je še nedavno igral Luka Dončić, nato pa se je moral na presenečenje vseh čez noč preseliti v Los Angeles. Dallas Mavericks bodo doma igrali proti Sacramento Kings. Zadnjo tekmo so igrali proti Houston Rockets in zmagal s 116:105.

Na tej tekmi je debitiral Anthony Davis, a veselje ni trajalo dolgo. Davis je tekmo končal s 26 točkami, 16 skoki in 7 asistencami. V tretji četrtini pa ga je ustavila poškodba in moral je zapustiti igrišče. Sprva so zatrjevali, da gre le za preventivni ukrep, a čez čas so na dan prišle veliko manj prijetne informacije. Davis bo moral počivati več tednov ali celo mesec dni, kar je velik udarec za klub iz Teksasa.

