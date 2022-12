Novi član Dallasa spregovoril o Luki Dončiću

Košarkarji Dallasa so na zadnji tekmi na krilih 41 točk, 12 skokov in 12 asistenc Luke Dončića s 116:113 ugnali prvake Golden State Warriors in so se tako vendarle po treh tekmah vrnili na zmagovite tirnice. Iz zadnjega obračuna lahko zasedba Jasona Kidda črpa marsikaj pozitivnega, a ob tem bodo morali Mavericks ponoviti predstavo z domačega parketa, saj jim v tej sezoni na gostujočih tekmah igra nikakor ne steče. Na osmih gostovanjih so v tej sezoni izgubili kar sedemkrat, a košarkarji Dallasa so zdaj odločeni, da rezultatsko krivuljo tudi v gosteh obrnejo v svojo korist.

Kemba Walker je bil na tekmi z Golden Statom v American Airlines Areni. Foto: Reuters

Zmago Dallasa nad Golden Statom si je iz prve vrste ogledala tudi nova okrepitev Mavericksov Kemba Walker, ki je bil navdušen nad predstavo svojih novih soigralcev. "Upam, da se jim bom kmalu lahko pridružil," je v prvem intervjuju dejal Walker. "Vesel sem, da sem si lahko od blizu ogledal, kako igrajo, in veselim se, da bom del tega," je dejal Walker.

"Počutim se dobro. Tega ne pravim kar tako. Vem, da že nekaj časa nisem igral, a počutim se res dobro, tako se nisem počutil že nekaj časa. Vzel sem si čas in prišel na raven, ki si jo želim. Vem, lahko to govorim, a upam, da bom kmalu lahko to tudi dokazal," je o svoji pripravljenosti povedal Walker, ki je imel sicer kronične težave s koleni, zadnjo tekmo pa je odigral 16. februarja v dresu New York Knicks.

V prvem intervjuju je spregovoril tudi o sodelovanju z Dončićem. "Ta 'otrok' je poseben, ne čuti pritiska," je bil jasen 32-letni Američan.

Kdaj bo Walker prvič stopil na parket, še ni znano. "Najprej ga moramo spraviti na igrišče in potem bomo videli, kako se bo počutil. Nekaj časa ni treniral, zato je veliko odvisno od njegovega počutja," je o tej temi dejal strateg Dallasa Jason Kidd.

Liga NBA, 1. december: 1.00 Detroit Pistons – Dallas Mavericks

