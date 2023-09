Cedevita Olimpija brez Dragića v boj za prvo lovoriko

Članska zasedba Cedevite Olimpije bo v podgoriški Morači tudi uradno na parketu vstopila v novo obdobje ljubljanskega kluba. Pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Simoneja Pianigianija se bodo zmaji na superpokalu lige ABA prvič predstavili na mednarodnem odru in poskušali uloviti prvo lovoriko sezone 2023/24. Boj za pokal regionalnega superpokalnega zmagovalca bodo začeli v četrtfinalu, za vstop v polfinale pa se bodo udarili s košarkarji Igokee. V primeru zmage se bodo zmaji v polfinalu pomerili z zmagovalcem obračuna med Partizanom Mozzart Bet in Mego, v primeru poraza pa jim bo nasproti stal poraženec prej omenjenega četrtfinalnega para. V vsakem primeru bo ekipa v Podgorici ostala vse do zadnjega dne turnirja.

Cedevita Olimpija v praktično povsem prenovljeni podobi vstopa v novo sezono. Navijači so lahko novo zasedbo že spoznali na pripravljalnem dvoboju s Panathinaikosom, skupno pa so ljubljanski zmaji v letošnjem poletju na šestih pripravljalnih tekmah dosegli pet zmag. Edini poraz so doživeli v Kranjski Gori proti evroligaškemu Anadolu Efesu. Kot zadnja sta se moštvu po koncu svetovnega prvenstva pridružila Jaka Blažič in Gregor Glas, ki sta v petek tudi zaigrala s svojimi novimi soigralci na pripravljalni tekmi z italijansko ekipo UEB Cividale.

Simone Pianigiani je poleti prevzel vodenje ekipe Cedevite Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnji teden so košarkarji ljubljanskega kluba preživeli na pripravljalnem taboru v Kranjski Gori, žal pa so priprave krojile manjše zdravstvene težave, zaradi katerih so treningi potekali v nekoliko okrnjeni zasedbi. Z bolečinami v dlani leve roke in povišano telesno temperaturo se je boril Nikola Radičević, ki je treniral po posebnem programu. Bolečine v rami so vplivale tudi na ritem treningov Karla Matkovića, težave z žulji na stopalu je imel Luka Ščuka, oba pa sta prav tako trenirala po nekoliko prilagojenem programu. Z ekipo v Podgorico ni odpotoval Zoran Dragić, čigar status v ekipi še vedno ostaja neznanka.

"Od turnirja ne pričakujem nič posebnega, saj za nas predsezona še vedno traja. V nasprotju z nekaterimi mi skozi praktično vse priprave nismo imeli na voljo celotne ekipe. Za nas je najpomembneje, da vidimo, kako se igralci odzovejo na razmere na parketu. Trije dnevi tekem nam bodo dali veliko informacij o tem, čemu se moramo posvetiti pred začetkom rednega dela sezone. Zavedamo se, da nas čaka še dolg proces," je dejal Simone Pianigiani, glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije.

Na superpokalnem turnirju bi sicer morala nastopiti Crvena zvezda, a je srbski klub nastop odpovedal, zato je priložnost dobila ekipa Igokee.

Liga ABA, četrtfinale superpokala: Ponedeljek, 18. september:

12.00 Cedevita Olimpija - Igokea

15.00 Partizan - Mega

18.00 Budućnost - Zadar

21.00 FMP - SC Derby

