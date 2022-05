V živo: Hud boj v Stožicah, Cedevita Olimpija se dobro upira Crveni zvezdi

Košarkarji Cedevite Olimpije pravkar igrajo drugo tekmo polfinala lige ABA proti Crveni zvezdi. Olimpija je na prvi tekmi morala priznati premoč beograjskemu klubu, zato mora za podaljšanje sezone v tem tekmovanju pred domačimi navijači nujno premagati srbsko ekipo. Že v nedeljo sta se na drugi tekmi v polfinalni seriji pomerila Partizan in Budućnost, ki je po dramatičnem zaključku prišla do zmage z 72:71 in izid v zmagah izenačila na 1:1.

Liga ABA, polfinale, drugi tekmi: Ponedeljek, 16. maj:

Cedevita Olimpija : Crvena zvezda 40:38* (24:29, -:-, -:-) /0:1/ *tekma se je začela ob 18.30



// - izid v zmagah, igrajo na dve zmagi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtek na prvi tekmi polfinalnega niza regionalne lige v beograjski Dvorani Aleksandra Nikolića doživeli poraz proti aktualnim prvakom, košarkarjem Crvene zvezde (83:92). Serija se je preselila v Ljubljano, kjer izbranci glavnega trenerja Jurice Golemaca pravkar poskušajo izsiliti tretjo tekmo.

Srbi so odlično odprli srečanje, v četrti minuti so vodili že s 16:5 (od tega štiri trojke) in Golemca prisilili, da je hitro posegel po minuti odmora. Ta sprva ni zalegla, Austin Hollins je zadel še svojo tretjo trojko (šesto gostov) in poskrbel za vodstvo 22:12. Ljubljančani so nato le uspeli zaustaviti nalet in se z delnim izidom 6:0 približali na štiri (18:22), po prvi četrtini so zaostajali pet točk (24:29). V drugem delu so domači zaigrali bolje, z delnim izidom 8:2 so izenačili na 33:33, tako da je gostujoči strateg Dejan Radonjić zahteval minuto odmora, po tej je Olimpija prvič na tekmi povedla (36:34).

Budućnost izsilila tretjo tekmo

Za zmago Budućnosti v Podgorici je dve sekundi pred koncem trojko zadel Vladimir Micov, Partizan pa v zadnjem napadu ni prišel do meta. V dresu Budućnosti sta bila s 15 točkami najučinkovitejša nekdanji košarkar Olimpije Kendrick Perry in Petar Popović. Pri Partizanu je Zach LeDay 28 točkam dodal še osem skokov.

Vladimir Micov drains CLUTCH 3-pointer to win Game 2 for @KKBuducnostVOLI! 🎯#ABAPlayoffs pic.twitter.com/lgjhGqFMtd — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 15, 2022