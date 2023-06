Navijači Partizana grozili košarkarjem Zvezde, a so ti le zmagali

Partizan je dobil prvi dve finalni tekmi jardanske lige ABA in bi na tretji že lahko osvojil naslov prvaka, a je Crvena zvezda odigrala vrhunski drugi polčas. Samo zadnjo četrtino je dobila z 29:19 in serijo znižala na 1:2 z zmago 91:78.

Ob polčasu tretje finalne tekme je Partizan še vodil za tri točke, po treh četrtinah pa je že vodila Crvena zvezda. Pred več kot 7.500 navijači v dvorani Aleksandar Nikolić so nato Zvezdaši dali kar 29 točk v odločilni zadnji četrtini. In zmagali z 91:78. Z 19 točkami je bil prvi strelec Zvezda Nemanja Nedović, po 16 pa sta jih dala Luka Mitrović in Filip Petrušev. Najboljši strelec Partizana je bil Dante Exum (16 točk).

Tekma se je začela s polurno zamudo. Ko so košarkarji Partizana prišli na igrišče na ogrevanje, so navijači Crvene zvezde proti njim začeli metati kovance, vžigalnike, pločevinke in še kaj, kar so imeli pri roki. Situacija se je sprva umirila, domači navijači pa so nato grozili s fizičnim obračunom s košarkarji in red so naredili šele varnostniki, košarkarji Partizana pa so se vrnili v slačilnico. Domači klub je navijačem zagrozil tudi s praznjenjem tribune.

Četrta finalna tekma na sporedu 19. junija, morebitna peta pa tri dni pozneje.

Liga ABA, finale, tretja tekma:

Nedelja, 18. junij

Finale lige ABA: Partizan - Crvena zvezda /2:1/ // Izid v zmagah; igrajo na tri zmage.

