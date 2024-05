Crvena zvezda v finalu "pometla" s Partizanom

Košarkarji Crvene zvezde so v tretji tekmi finala regionalne lige Aba v Beogradu premagali Partizan z 82:76. Crvena zvezda je tako slavila še na tretji tekmi v finalu in brez izgubljenega dvoboja sedmič v zgodovini osvojila naslov prvaka v ligi Aba. Prvo tekmo so košarkarji Crvene zvezde dobili s 85:82, drugo pa z 80:73.

Košarkarji Crvene zvezde so v nedeljo vodili praktično skozi celotno tekmo, a čeprav ne za veliko, so prednost vseskozi držali v svojih rokah. Dobro so začeli v uvodu tekme in povedli z 12:4, a se je Partizan do konca prve četrtine vrnil in zaostajal le za dve točki (18:20).

V drugi četrtini je bil Partizan vseskozi blizu, na 33. točki je bil dvoboj tudi izenačen. Toda znova so bili v končnici četrtine bolj zbrani košarkarji Crvene zvezde, ki so na glavni odmor odnesli štiri točke prednosti. A po odmoru je bolje začel Partizan, ki je po trojki Alekse Avramovića povedel s 44:42.

Partizan je na tretji tekmi finala kot gostitelj računal na bučno podporo navijačev. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Vendar hitro je pobudo in vodstvo spet prevzela Crvena zvezda, ki je vmes pobegnila na +8 (52:44), v sklepno četrtino pa odšla s sedmimi točkami naskoka. Partizan se do konca ni predal, v zaključku dvoboja je prišel na dve točki zaostanka, a so košarkarji zvezde zdržali do konca in prišli do novega naslova po sezoni 2021/22.

Pri Partizanu je bil danes s 17 točkami najuspešnejši Avramović, 13 jih je dodal Danilo Anđušić. Pri Crveni zvezdi sta po 12 točk vpisala Luka Mitrović in Rokas Giedraitis.

Izkušeni Miloš Teodosić je rdeče-belim pomagal do nove lovorike. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Za Crveno zvezdo je to v desetem nastopu v finalu lige Aba sedmi naslov. Partizan je v finalu regionalne lige igral 11., lovoriko pa je prav tako do zdaj dvignil sedemkrat, nazadnje lani. Tokrat je doživel četrti poraz.

Tretjič zaporedoma sta se v finalu lige Aba sicer merila Crvena zvezda in Partizan. V lanski sezoni je Partizan slavil s 3:2 v zmagah, sezono prej je s tem izidom slavila Crvena zvezda. Tokrat pa je za zmago rdeče-bela zasedba potrebovala le tri tekme.

Nunnally udaril Lazarevića

Dogajanje pred srečanjem je zasenčil škandal z nedeljskega treninga, ko je prišlo do fizičnega obračunavanja med igralci beograjskih večnih tekmecev. Ameriški košarkar James Nunnally, ki nastopa za Partizan, je udaril v glavo člana Crvene zvezde Stefana Lazarevića. Do incidenta je prišlo, ko sta se ekipi v beograjski dvorani Arena ravno izmenjavali na treningu.

Incident v beograjski Areni, ko je prišlo do fizičnega spopada med Nunnallyjem in Lazarevićem:

Lazarević je pristopil do Nunnallyja in ga vprašal, zakaj ga je na zadnji tekmi davil. Američana je vprašanje spravilo s tira, saj ga je udaril v glavo. Lazarević ga je nato napadal in podrl na tla, incident še večjih razsežnosti pa so preprečili soigralci obeh ''petelinčkov''. Posegli so vmes in umirili sceno. Med njimi je bil tudi slovenski reprezentant Mike Tobey, ki ni skrival začudenja, zakaj je sploh prišlo do takšnega incidenta.

Liga ABA, finale, tretja tekma:

Nedelja, 19. maj