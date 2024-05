Crvena zvezda podvojila prednost v finalu

Nedović je zbral 21 točk, deset pa sta jih dodala Joel Bolomboj in Branko Lazić. Pri gostih jih je Jaleen Smith zbral 12, še trojica pa 11.

Tudi na drugem srečanju je bilo, tako kot na ponedeljkovem, izjemno napeto in izenačeno. Nič čudnega, da sta tako ekipi tudi na glavni odmor odšli poravnani na 38. V drugem polčasu pa je nato Crvena zvezda pritisnila na plin, se odlepila na devet točk razlike, a takoj na uvodu v zadnji del igre so bili gostje spet zraven. A do prednosti niso uspeli, zato pa je domačim uspelo uiti do dvomestne prednosti in tekmo nato mirno pripeljati do konca.

Tretja tekma, prva, ko bo v vlogi gostitelja Partizan, bo na sporedu v nedeljo ob 21. uri. Morebitno četrto bodo igrali v torek, 21. maja, morebitno peto pa v soboto, 25. maja.

Liga ABA, finale, druga tekma:

Sreda, 15. maj