Budućnost finale proti Omićevim odprla z zmago

Finale lige ABA

Do prve finalne zmage v ligi ABA so prišli košarkarji Budućnosti, ki so v Beogradu z 80:76 ugnali Crveno zvezdo in povedli v seriji, v kateri igrajo na tri zmage. Drugo tekmo bosta moštvi odigrali že v torek, prav tako v Srbiji. Zmagovalec tekmovanja bo prejel vstopnico za elitno evroligo. Vse tekme si lahko ogledate na Planet 2