Zvezda ne priznava včerajšnjega poraza in grozi z bojkotom nocojšnje tekme

Finale lige ABA

V Podgorici je vroče. Nocoj, ob 21. uri bi morali domača Budućnost in beograjska Crvena zvezda obračunati v četrti tekmi finalne serije košarkarske lige ABA, ampak stvari so se zapletle. Budućnost je včeraj z zmago (78:77) povedla v seriji z 2:1 v zmagah, a Beograjčani izida petkove tekme ne priznavajo. Govorijo o sodniški kraji in grozijo z bojkotom današnje tekme.

"Ne bomo igrali, dokler se ne izvede nadzor nad sodniki. Rezultata sinočnje tekme ne priznavamo, zgodila se je nezaslišana kraja, oborožen rop v tretji četrtini," je danes srbskim medijem razlagal predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, ki se je danes sestal tudi z Iztokom Remsom, predstavnikom sodniške delegacije. Beograjčani zahtevajo analizo sojenja, če bodo pristojni ugotovili, da je bilo to zadovoljivo, pa so že napovedali, da bodo proti ligi ABA vložili tožbo.

Iz Budućnosti so odgovorili, da gre za klasično provokacijo kluba, ki mu takšne stvari niso tuje, in da bo Čović "kot vselej požrl svoje besede, ko bo napočil čas za tekmo". Svoje navijače pozivajo, naj ne nasedajo provokacijam in tudi nocoj v Morači pripravijo pravo športno vzdušje, v katerem "se bodo tudi gostje iz Beograda počutili varno".

Če košarkarji zvezde, med njimi tudi v končnici izjemno razpoloženi slovenski legionar Alen Omić, zvečer resnični ne bodo stopili na parket dvorane Morača, bodo tekmo avtomatsko izgubili, liga pa bo beograjski klub kaznovala še z 10.000 evri denarne kazni.

Alen Omić je na tretji tekmi dosegel 18 točk, navdušil pa s tem zabijanjem:

V seriji sicer vodi Budućnost z 2:1 v zmagah, samo še eno potrebuje, da prvič osvoji naslov jadranskega prvaka. Zvezda je bila prvak lige ABA že trikrat. Naslov prinaša tudi udeležbo v naslednji sezoni evrolige.

Črnogorska ekipa je dobila prvo tekmo finala v Beogradu (80:76), na drugi se je Crvena zvezda vrnila (69:59), nato se je serija preselila v Podgorico, kjer je včeraj Budućnost zmagala z 78:77. Ta je za predsednika CZ sporna, na njej so sodili Slovenec Damir Javor ter Hrvata Tomislav Hordov in Mario Majkić, ki so danes v srbskih medijih tarče obtožb, da so v "odločilnih trenutkih tekme, ko se je rezultat lomil, sodili v škodo Crvene zvezde".