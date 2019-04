Crvena zvezda zmlela Budućnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koašrkarji Crvene zvezde so v drugi tekmi finala lige ABA pometli Budućnost. Beograjčani zdaj vodijo že z 2:0 v zmagah. Serija, ki se igra na tri dobljene tekme, se zdaj seli v Podgorico.

Beograjski klub je do zdaj v finalnih slavil trikrat (v letih od 2014 do 2017), Budućnost pa se lahko pohvali z enim naslovom jadranskih prvakov, do katerega je prišla lani.

ABA liga, finale:

*Ekipi igrata na tri dobljene zmage.

