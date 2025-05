V živo: Stožice se tresejo, še minuta do velike zmage Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije ob 18.00 v Stožicah na drugi tekmi četrtfinalnega niza lige ABA gostijo Dubai Basketball. Če zmagajo, bodo izsilili odločilno tretjo tekmo v Dubaju. V nasprotnem primeru bo jadranske sezone za zmaje konec. Ob polčasu je na semaforju 45:48, potem so so domači tekmo odprli vrhunsko in povedli z 18:8.

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme

Petek, 16. maj:

Prva tekma četrtfinala lige ABA v Dubaju med Dubai Basketball in Cedevito Olimpijo je bila napeta do zadnje sekunde. Domači so z 86:85 tesno zmagali in povedli v seriji na dve zmagi. Slabi dve minuti pred koncem so domači vodili s 84:80. Danilo Tasić je z metoma približal Cedevito Olimpijo na 85:86, a napad za zmago po zgrešenem metu DJ Stewarta ni bil uspešen.

Klemen Prepelič Foto: Filip Barbalič Ljubljančani so izvrstno odprli drugo tekmo in v peti minuti pred očmi košarkarje LA Lakersov Luke Dončića, ki je bil na VIP tribuni, povedli z 18:8. DJ Stewart je dal sedem točk. Nato se je domačim v napadu zaustavilo, popustili so tudi v obrambi in že po koncu prve četrtine je bila razlika bolj tesna (26:22).

Ko je Zvezdan Mitrović premešal peterko, je bilo vse več napak in na začetku druge četrtine je gostujoča ekipa povedla z 29:28. Dubaj je bil boljši v skoku, vse bolj vroč v napadu pa Danilo Anđušić. Ko je zadel že četrto trojko, so košarkarji iz Emiratov sredi druge četrtine povedli z 38:28. S tehnično napako je trener Mitrović v 17. minuti znova spodbudil svoje igralce. In so res hitro ujeli priključek (39:40). Ob polčasu je bilo na semaforju 45:48. Stewart in Aleksej Nikolić sta bila pri 10 točkah, Devin Robinson jih je dal šest, na drugi strani pa Anđušić 14, Nate Mason 10, Klemen Prepelič le tri.

Foto: Filip Barbalić

Devin Robinson Foto: Filip Barbalić Dubaj je bolje odprl drugi polčas, a zdaj je bila borba za vsak koš. Ob prednosti gostov s 60:54 pa so domači odigrali lepo akcijo na odkritega Robinsona pod koš. Ta je zabil, dvignil publiko in še dobil dodatni prosti met, ki ga je tudi zadel (57:60). S svojo četrto trojko - bil je že pri 16 točkah - je Nikolić v sedmi minuti drugega polčasa izid na semaforju poravnal na 61:61. Ko je slovenski reprezentant zadel še peto trojko, pa je Cedevita Olimpija povedla s 67:61. Z zdaj že 24 točkami Nikolića je po treh četrtinah Olimpija vodila z 72:66.

Nervozna in izenačena je bila tudi zadnja četrtina, a so košarkarji Cedevite Olimpije kar dobro držali prednost. Tri minute in pol do konca so vodili s 84:79. Navijači so bili na nogah. V predzadnji minuti je peto osebno napako dobil Prepelič, Jaka Blažič pa je zanesljivo zadel prosta meta (90:84). Ko je igralec tekme Nikolić minuto do konca kot slalomist prodrl pod obroč in zadel polaganje, je bila tekma odločena (92:86). S tribun se je slišalo vzklike MVP. Dal je 28 točk. To je njegov rekord v ligi NBA (doslej je imel na eni tekmi največ 20 točk).

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme

Četrtek, 15. maj:

Petek, 16. maj: