Prostora za spodrsljaje ni več

Cedevita Olimpija je na domači parket nazadnje stopila 23. marca, ko je s 105:89 premagala Mornar, zdaj pa jo čaka tekma sezone na regionalni sceni, s katero si bodo Ljubljančani skušali podaljšati sezono v ligi ABA in ohraniti upe na morebitni polfinale. Le z uspehom na nedeljski tekmi lahko ljubljanski košarkarji izsilijo odločilno tretjo tekmo v Beogradu, v primeru poraza pa je sezona na regionalni sceni zanje lahko zaključena.

"Po dolgem času spet igramo doma, kjer smo nazadnje igrali pred skoraj mesecem dni. Dejstvo je, da moramo predvsem popraviti našo igro v obrambi, hkrati moramo teči bolje, kot smo v Beogradu. Če bomo to napravili, se lahko nadejamo tretje tekme. Želimo si, da v Stožice pride čim več navijačev in da z njihovo pomočjo podaljšamo sezono v regionalni ligi," je pred nedeljsko tekmo povedal strateg Zmajev Zoran Martić.

"Dejstvo je, da moramo predvsem popraviti našo igro v obrambi," je opozoril Martić. Foto: www.alesfevzer.com

Na prvem medsebojnem obračunu četrtfinala regionalne lige so Zmaji v Beogradu prejeli kar 119 točk, s tem pa je Mega postavila rekord končnice AdmiralBet Lige ABA. Kar 66 točk so Ljubljančani prejeli znotraj rakete, iz protinapadov 26. "Na prvi tekmi v Beogradu nismo pokazali našega pravega obraza. V vseh segmentih igre smo bili slabši od naših tekmecev. Tekma je bila dobra lekcija. Nedeljska tekma je izredno pomembna, saj želimo izenačiti serijo in izsiliti tretjo tekmo, na kateri se bomo borili za mesto v polfinalu. Predvsem moramo prikazati več energije, več želje po zmagi, več borbe eden za drugega, vse drugo bo nato prišlo. Navijače vabim, da pridejo v čim večjem številu in nas vzpodbujajo, da zabeležimo zmago," pa je pred nedeljskim dvobojem v Stožicah povedal Zoran Dragić.

