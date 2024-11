Trojica fantastičnih in izvrstna zadnja četrtina za zmago Cedevite Olimpije

DJ Stewart je dal samo v zadnji četrtini 14 točk. Foto: Filip Barbalić Cedevita Olimpija je v devetem krogu lige ABA prišla do res prepotrebne zmage. Ljubljančani so prekinili niz šestih porazov (v obeh tekmovanjih). Že po prvem polčasu v hali Tivoli je kazalo dobro, saj so ga dobili s 46:43. Jaka Blažič je bil že pri 17 točkah, Devin Robinson pa pri 13. A tretjo četrtino je za dve dobila Mega in znova je navijače pošteno zaskrbelo. Se je pa v zadnji četrtini razigral še DJ Stewart. Samo v tem delu igre je dal 14 točk. Zadnjo četrtino so dobili z 29:16 in tekmo s 93:82. Zadeli so 10 trojk in 24 poizkusov. Izstopala je omenjena trojica: Robinson je končal s 25 točkami (pet skokov), Stewart s 23 in Blažič z 21.

Borbeno v obrambi in samozavestno v napadu. Cedevita Olimpija je prišla do šele tretje zmage v ligi ABA. Foto: Filip Barbalić

Liga ABA, 9. krog:

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Torek, 17. november:

Lestvica: