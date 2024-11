V živo: Blažič dela vse, da prekine Olimpijin niz porazov

V devetem krogu lige ABA košarkarji Cedevite Olimpije v Tivoliju gostijo Mego (19.00). Prekiniti skušajo niz šestih porazov (v obeh tekmovanjih). Po prvi četrtini je kazalo dobro, saj so jo dobili s 24:21. Jaka Blažič je dal 10 točk, Devin Robinson pa osem. Krko v nedeljo čaka gostovanje pri Dubaju Jurice Golemca in Klemna Prepeliča.

Košarkarji Cedevite Olimpije igrajo zadnjo tekmo pred tekmovalnim premorom, pred reprezentančno akcijo. Zmaji so v hali Tivoli, kjer gostijo Mego. Ekipi igrata prvič po četrtfinalnem nizu v minuli sezoni, kjer je beograjski kolektiv Ljubljančane izločil po dveh odigranih tekmah. V zadnjem obdobju se je članska zasedba Cedevite Olimpije znašla v rezultatski krizi. Zadnjo zmago so Zmaji zabeležili v petem krogu rednega dela EuroCupa v Solunu, za tem pa so doživeli šest zaporednih porazov, zadnjega v torek na gostovanju pri vodilni ekipi skupine B v evropskem pokalu, Valencii.

"Mega je zelo nadarjena ekipa, ki je hkrati zelo dobro vodena. Že vrsto let Mega s sistematičnim delom velja za eno od najbolj nadarjenih ekip, ne le v regiji, temveč tudi v Evropi. Pred nami je težka tekma. Naši tekmeci igrajo z veliko energije, na vsaki tekmi pa igrajo izredno agresivno, obenem pa se vedno dobro pripravijo, kar počnejo vsa moštva, ki imajo dovolj časa za pripravo in trening. Pričakujemo dobro reakcijo v naši igri v obrambi in napadu. Pred našimi domačimi navijači se želimo predstaviti v čim boljši podobi, želimo si te zmage, da na najboljši možen način zaključimo ta prvi del sezone," je pred obračunom z Mego povedal trener Đorđe Adžić, ki tudi na tokratni tekmi menja glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki še okreva po operaciji hrbta.

