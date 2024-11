Cedevita Olimpija želi prekiniti niz porazov, Krka pri Golemcu in Prepeliču

V devetem krogu lige ABA bodo košarkarji Cedevite Olimpije danes gostili Mego, medtem ko Krko v nedeljo čaka gostovanje pri Dubaju Jurice Golemca in Klemna Prepeliča.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je zadnja preizkušnja pred tekmovalnim premorom, ki jih prinašajo reprezentančne akcije. Zmaji bodo na parket stopili v Hali Tivoli, kjer bodo gostili Mego, ekipi pa se bosta srečali prvič po četrtfinalnem nizu regionalne lige v minuli sezoni, kjer je beograjski kolektiv je Ljubljančane v sezoni 2023/24 iz izločilnih bojev v tekmovanju izločil po dveh odigranih tekmah. V zadnjem obdobju se je članska zasedba Cedevite Olimpije znašla v rezultatski krizi. Zadnjo zmago so Zmaji zabeležili v petem krogu rednega dela EuroCupa v Solunu, za tem pa so doživeli šest zaporednih porazov, zadnjega v torek na gostovanju pri vodilni ekipi skupine B v evropskem pokalu, Valencii.

"Mega je zelo nadarjena ekipa, ki je hkrati zelo dobro vodena. Že vrsto let Mega s sistematičnim delom velja za eno od najbolj nadarjenih ekip, ne le v regiji, temveč tudi v Evropi. Pred nami je težka tekma. Naši tekmeci igrajo z veliko energije, na vsaki tekmi pa igrajo izredno agresivno, obenem pa se vedno dobro pripravijo, kar počnejo vsa moštva, ki imajo dovolj časa za pripravo in trening. Pričakujemo dobro reakcijo v naši igri v obrambi in napadu. Pred našimi domačimi navijači se želimo predstaviti v čim boljši podobi, želimo si te zmage, da na najboljši možen način zaključimo ta prvi del sezone," je pred obračunom z Mego povedal trener Đorđe Adžić.

Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, bo ddločitev, ali bo glavni trener Zvezdan Mitrović v soboto vodil ekipo s klopi, sprejeta na dan tekme. Z okrevanjem po poškodbi stopala nadaljuje Brynton Lemar, ki se bo ekipnim treningom priključil v času tekmovalnega premora.

Liga ABA, 9. krog:

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Torek, 17. november:

Lestvica: