Cedevita Olimpija išče pot iz krize

Po skoraj dveh tednih reprezentančnega odmora se danes na parkete vrača tudi regionalna liga ABA. Cedevita Olimpija, ki je odmor izkoristila za nekaj dodatnega uigravanja in treningov, se bo v soboto pomerila z Igokeo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tej sezoni na petih tekmah lige ABA klonili dvakrat, med drugim pa so dva poraza zabeležili tudi tik pred reprezentančnim odmorom, ko so najprej v Eurocupu morali priznati premoč Umano Reyer Venezio, zatem pa jih je v ligi ABA na domačem parketu ugnal še FMP. Ljubljančani bodo tako v Aleksandrovcu pri Laktaših skušali prekiniti niz dveh zaporednih porazov.