Novomeščani na zahtevnem gostovanju

Liga ABA, 6. krog

Neugodno gostovanje danes čaka košarkarje Krke, ki bodo poskušali proti Megi, ki ima po šestih krogih štiri zmage, drugič zmagati.

Najlažje delo od slovenskih klubov bi morala ta konec tedna imeti vroča Cedevita Olimpija, ki je v tem tednu dvakrat gladko zmagala v EuroCupu proti Bursasporju. Nedeljski nasprotnik Borac iz Čačka ne bi smel biti dostojen tekmec, saj je vse štiri tekme izgubil.

Koprčani so v soboto znova izgubili, s 87:66 je bil boljši Mornar. Do zmage so v soboto prišli tudi člani Partizana, ki so gostovali pri Ciboni.

Zaradi okužb košarkarjev Budućnosti in FMP-ja sta preloženi tekmi med Zadrom in Budućnostjo ter Igokeo in FMP-jem.

Liga ABA, 7. krog Nedelja

13.00 Mega – Krka

17.00 Cedevita Olimpija – Borac

19.00 Crvena zvezda - Split Sobota

Cibona : Partizan 75:82 (65:67, 40:50, 21:27)

Mornar : Koper Primorska 87:66 (66:53, 48:41, 25:18) Zadar – Budućnost - tekma zaradi okužbe s koronavirusom preložena/

Igokea - FMP - tekma zaradi okužbe s koronavirusom preložena/